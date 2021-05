Transhumanisme, utopies et eugénisme ⋆ .

par Matthew Ehret, The Duran:

Quelles sont les racines du mouvement transhumaniste qui façonne actuellement une grande partie de l’air du temps d’aujourd’hui sous des thèmes tels que Neuralink d’Elon Musk, le «point de singularité» de Ray Kurzweil et la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab?

Dans ce podcast Escaping the Brave New World, le rédacteur en chef de Chained Muse David Gosselin et le fondateur du Canadian Patriot Matthew Ehret dévoilent l’histoire plus profonde du transhumanisme, de l’intelligence artificielle et des racines philosophiques de la Grande réinitialisation en passant en revue le mouvement eugénique qui a donné naissance à Adolph Hitler et à de nombreux autres. les structures de gouvernance de l’après-Seconde Guerre mondiale.

Parmi les plus puissantes de ces structures de pouvoir dont les racines sont fondées sur un engagement profondément ancré en faveur de l’eugénisme et du gouvernement mondial figurent: la création par Julian Huxley de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le rôle de G.Brock Chrisholm dans la création du monde. Organisation de la santé (OMS), la création par John Rawling Rees de la Fédération mondiale de la santé mentale et les idées dérangeantes de Bertrand Russell, Aldous Huxley, John von Neumann et Norbert Wiener dans la création d’une nouvelle science du contrôle social appelée «cybernétique», «Apprentissage automatique» et «transhumanisme».

Enquêter sur ces ingénieurs sociaux pro-eugénistes interconnectés et les institutions qu’ils ont créées après la Seconde Guerre mondiale, nous amène dans une discussion plus large de la bataille en science et en philosophie remontant à l’ancien différend entre Platon qui croyait en l’immortalité de l’âme [see: Phaedo and Meno] vs Aristote qui a affirmé que les êtres humains n’étaient rien de plus que des ardoises vierges sur lesquelles écrire par une classe de maître héréditaire [see: Politics].

Ce choc entre deux paradigmes opposés de l’humanité et la loi naturelle elle-même a été reproduit à plusieurs reprises au cours de l’histoire, avec un accent particulier sur les débats entre le scientifique de la renaissance du 18ème siècle Gottfried Leibniz et ses adversaires Isaac Newton. [see: The Leibniz-Clark Correspondence], René Descartes [see: Specimen Dynamicum] et John Locke [see: New Essays on Human Understanding]. Chacun des adversaires de Leibniz représentait des visions du monde impériales qui exigeaient que l’humanité soit définie comme un automate sans âme fait à l’image d’un univers immoral sans âme et de son créateur. Les corollaires politico-économiques devraient être évidents pour tous les citoyens réfléchis.

La vision du monde platonicienne-leibnizienne a de nouveau été reprise avec brio au 19ème siècle par nul autre que le principal conseiller économique d’Abraham Lincoln, Henry C.Carey, dans son Unity of Law: Relations of Physical, Mental and Moral Sciences en 1872, alors qu’il contestait les néo-aristotéliciens blank agenda de son époque qui prenait la forme des statisticiens misanthropes Thomas Malthus et Charles Darwin, dont les théories de la société et de la biologie «la puissance fait le bien» étaient utilisées pour justifier l’Empire britannique. À ce stade, Carey a déclaré:

“M. Malthus fut amené à inventer une loi de population au moyen de laquelle délivrer les riches et les puissants de toute responsabilité pour l’état des choses existant; leur donnant l’assurance que la pauvreté et la misère dont ils étaient partout entourés avaient résulté du fait que le Créateur avait envoyé sur la terre un grand nombre de personnes pour lesquelles il n’avait fourni aucune table à laquelle ils pourraient être autorisés à manger, aucun matériel par l’aide dont ils pourraient être vêtus; fournissant ainsi la théorie à l’aide de laquelle les auteurs ultérieurs ont pu, comme ils le supposaient, prouver que, dans les îles britanniques, l’homme était devenu «une drogue» et «la population une nuisance».

Au cours de ce podcast, David et Matt passent en revue cette bataille de grande envergure en examinant de près la Conférence de 1900 sur l’avenir des mathématiques qui a vu les mathématiciens Bertrand Russell et David Hilbert exiger la création d’une nouvelle logique de système fermé globale à imposer à l’ensemble. univers et systèmes humains.

Comment ce projet a-t-il évolué au cours des décennies suivantes? Quel rôle l’étudiant de Russell Norbert Wiener a-t-il joué à cet égard? Comment Kurt Godel a-t-il jeté une clé créative dans le projet de Russell? Comment MK Ultra s’est-il inscrit dans cette opération entre 1952-1972? Qu’est-ce qu’un prêtre jésuite nommé Pierre Tailhard de Chardin avait à voir avec cela et comment les petits-enfants de TH Huxley, Aldous et Julian, ont-ils continué le flambeau familial?

