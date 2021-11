Transient lance TSC-Core Mainnet pour offrir à tous la puissance des contrats intelligents

Tortola, Îles Vierges britanniques, le 16 novembre 2021,

Transient Network, un marché mondial de contrats intelligents, a lancé son réseau principal TSC-Core très attendu sur les réseaux Ethereum, Binance Smart Chain et HECO Chain. Le TSC-Core DApp offre la possibilité à n’importe qui, n’importe où, n’importe quand de créer et de gérer des contrats Next-Gen sans compétences ni outils de codage requis.

Avec des fonctionnalités telles que le transfert, le dépôt et la signature numérique, TSC-Core permet aux utilisateurs de créer des contrats auto-exécutables pour un large éventail de cas d’utilisation, y compris le financement de démarrage, les contrats de location, les factures, les contrats de testament et bien plus encore. L’interface claire et intuitive de la DApp rend la création de contrats intelligents aussi simple que de remplir un simple formulaire.

La plupart des particuliers et des entreprises n’ont pas l’expertise technique pour s’engager dans des contrats intelligents. Avec le lancement de TSC-Core, ils ne sont plus privés de l’immuabilité, de la transparence, de la vitesse, de la précision et de l’hyper-sécurité que les contrats intelligents apportent à toute transaction ou accord.

Les contrats intelligents simplifient les transactions et les accords entre les parties anonymes et identifiées. Permettre aux particuliers et aux entreprises peu avertis en technologie d’utiliser des contrats intelligents alimentera l’adoption de la blockchain dans une variété d’industries et de facettes de la vie.

Transient construit « l’Amazon des contrats intelligents » – un marché mondial d’applications décentralisées (DApps) conçu pour aider les non-codeurs à créer des contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables pour des cas d’utilisation et des industries spécifiques. En tant que plate-forme compatible avec la blockchain et la machine virtuelle Ethereum (EVM), elle peut facilement développer ses DApps sur plusieurs chaînes.

Après TSC-Core, Transient a trois autres DApps sur le point du lancement du réseau principal :

CryptoPool : permet aux utilisateurs de créer leurs pools pour les prédictions de prix de crypto et de partager les gains Permet aux utilisateurs de créer des contrats intelligents qui facilitent le travail avec les clients et les partenaires. Les conseillers juridiques de Transient s’assurent que les contrats sont à l’épreuve des balles dans le paysage juridique.

Transient est un écosystème décentralisé qui donne aux non-codeurs la possibilité de créer et de gérer leurs contrats Next-Gen dans le monde numérique. Son marché mondial des contrats intelligents est conçu dès le départ pour accroître l’adoption de la blockchain dans toutes les sphères de l’industrie et de la vie en hébergeant et en permettant la création et la distribution instantanées d’un large éventail de contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables.

