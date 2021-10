Transient lève 1,2 million de dollars en vente publique pour construire l’Amazon des contrats intelligents

[PRESS RELEASE – Tortola, British Virgin Islands, 22nd October 2021]

Transient Network, un marché mondial de contrats intelligents, est ravi d’annoncer qu’il a levé 1,2 million de dollars via l’offre DEX initiale (IDO) sur deux rampes de lancement différentes – Genesis Pool et Lemonade. Transient ($TSCT) a levé 1 million de dollars lors d’une vente publique sursouscrite sur Genesis Pool et 200 000 $ via Lemonade. La vente de limonade a atteint son cap de 200 000 $ en seulement 90 minutes !

Transient construit « l’Amazon des contrats intelligents » – un marché mondial d’applications décentralisées (dApps) conçu pour aider les non-codeurs à créer des contrats intelligents pour des cas d’utilisation et des industries spécifiques. Les particuliers et les entreprises, même ceux qui n’ont aucune connaissance du codage, peuvent utiliser la dApp appropriée sur le marché pour créer des contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables.

Avant la vente publique d’IDO, Transient avait levé 275 000 $ lors d’un tour de table auquel ont participé Exit Forward – une société de capital-risque soutenant des projets avant-gardistes – et un certain nombre de conseillers silencieux.

Il avait également levé 1,2 million de dollars lors d’une vente de jetons privée (TSCT). Compte tenu de la nature du projet, Transient a décidé de mobiliser principalement un groupe d’investisseurs individuels plutôt que de rechercher une plus grande participation de baleines ou d’éminents investisseurs en capital-risque.

S’exprimant sur l’étape importante de la collecte de fonds, le PDG de Transient Network, Beau Olson, a déclaré: «Après un long chemin pour arriver ici, nous sommes absolument ravis et ravis d’avoir terminé nos levées de fonds privées et publiques – avec un certain nombre d’investisseurs passionnés et de rampes de lancement qui saisissent l’opportunité de entrer au tout début de notre voyage à venir – nous remercions particulièrement nos investisseurs d’amorçage Exit Forward et les partenaires de la rampe de lancement GPool et Lemonade. Chez Transient, nous pouvons désormais nous concentrer sur la mise au monde de notre marché mondial des contrats intelligents, permettant aux codeurs et aux non-codeurs de tirer parti de nos contrats intelligents pour n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.

Depuis le lancement d’Ethereum, les contrats intelligents sont devenus l’un des principaux composants de l’espace blockchain. Mais jusqu’à présent, seules les personnes ayant des compétences en programmation pouvaient en profiter.

Transient pense que les avantages des contrats intelligents – immuabilité, transparence, vitesse, précision et hyper-sécurité – ne devraient pas se limiter aux transactions et aux accords entre les codeurs. Permettre aux non-codeurs de créer et d’interagir avec des contrats intelligents pourrait favoriser l’adoption de la blockchain au niveau local.

Les quatre premières dApps sur la place de marché de Transient sont :

TSC-Core : Une application standard de création et de gestion de contrats intelligents avec des fonctionnalités telles que le transfert, le dépôt et la signature numérique. CryptoPool : permet aux utilisateurs de créer leurs propres pools pour les prédictions de prix de crypto et de partager les gains. Esports : construit un écosystème de création de marché P2P de vos compétitions préférées et d’un certain nombre d’autres services, faisant passer les paris sociaux et les expériences axées sur le contenu au niveau supérieur. NDA : permet aux utilisateurs de créer des contrats intelligents qui facilitent le travail avec les clients et les partenaires. Les conseillers juridiques de Transient s’assurent que les contrats sont à l’épreuve des balles dans le paysage juridique.

À propos des transitoires

Transient est un écosystème décentralisé qui donne aux non-codeurs la possibilité de créer et de gérer leurs propres contrats Next-Gen dans le monde numérique. Son marché mondial des contrats intelligents est conçu dès le départ pour accroître l’adoption de la blockchain dans tous les domaines de l’industrie et de la vie en hébergeant et en permettant la création et la distribution instantanées d’un large éventail de contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.