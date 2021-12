Transient Network intègre GameScorekeeper pour apporter des données Esports sur la chaîne avec son DApp de nouvelle génération

Tortola, Îles Vierges britanniques, le 21 décembre 2021,

Transient Network, un marché mondial de contrats intelligents, s’est associé à GameScorekeeper, l’un des principaux fournisseurs de solutions eSports qui suit et capture les données de toutes les ligues et tournois majeurs et mineurs de League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Valorant, Honneur des rois, Arena of Valor et Overwatch. Il couvre plus de 100 000 matchs d’esports par an.

Transient construit « l’Amazon des contrats intelligents » – un marché mondial d’applications décentralisées (DApps) conçu pour aider les utilisateurs quotidiens à créer des contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables pour des cas d’utilisation et des industries spécifiques. Il vise à impacter les marchés existants en tirant parti de sa place de marché de dApps. Et le marché de l’esport est une constante qui s’est présentée à maintes reprises en raison des similitudes des communautés et de la pléthore de cas d’utilisation potentiels.

La collaboration avec GameScorekeeper permet à Transient Network d’entrer dans l’arène de l’esport avec sa prochaine application Esports, qui fera passer les paris sociaux et les expériences axées sur le contenu à un niveau supérieur. GameScorekeeper fournira à Transient une couverture étendue de données esports pour offrir une création et des règlements de marché automatisés, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres marchés de paris et de rivaliser dans l’industrie des paris esports en croissance rapide.

Marc Burroughes, directeur commercial de GameScorekeeper, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec une équipe aussi expérimentée et une entreprise passionnante. Transient développe un produit très intéressant dont nous sommes convaincus qu’il sera un grand succès et, comme pour tous nos clients, nous nous engageons à les soutenir à chaque étape du processus.

GameScorekeeper travaille en étroite collaboration avec les principaux opérateurs de paris sportifs du secteur pour obtenir les données d’intégrité les plus élevées, ce qui s’avérerait utile pour le moteur de paris d’Esports dApp. Transient pense que les paris sociaux et l’expérience axée sur le contenu sont la clé pour divertir la communauté esports.

En plus de fournir des données de match et de tournoi très granulaires, GameScorekeeper offrira un accès transitoire à son portefeuille de données d’esports sophistiquées basées sur le contenu, telles que les statistiques des joueurs et les URL de flux, pour plaire à la nouvelle population de fans d’esports.

Le PDG de Transient Network, Beau Olson, a déclaré : « Transient est ravi de franchir une nouvelle étape importante dans son parcours dans la communauté des jeux et de l’esport en s’associant au principal fournisseur de données d’esport GameScorekeeper. Ce partenariat est essentiel pour permettre à notre application esports (actuellement en développement) de fournir une offre étendue à notre communauté. »

À propos de GameScorekeeper

GameScorekeeper est un spécialiste des données esports leader sur le marché fournissant des données et des widgets de haute intégrité aux principaux acteurs de l’industrie tels que Pinnacle et DraftKings. Animé par la vision d’apporter un niveau plus élevé d’analyses d’esports aux fans d’esports dans les secteurs des paris sportifs, des sports fantastiques et des médias.

À propos des transitoires

Transient est un écosystème décentralisé qui donne aux non-codeurs la possibilité de créer et de gérer leurs contrats Next-Gen dans le monde numérique. Son marché mondial des contrats intelligents est conçu dès le départ pour accroître l’adoption de la blockchain dans toutes les sphères de l’industrie et de la vie en hébergeant et en permettant la création et la distribution instantanées d’un large éventail de contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables.

