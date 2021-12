Transient Network lance son deuxième DApp CryptoPool pour exploiter le marché de la prévision des prix

Tortola, Îles Vierges britanniques, le 29 décembre 2021,

Transient Network, une place de marché mondiale pour les contrats intelligents, a lancé son deuxième DApp CryptoPool sur la chaîne intelligente Binance, après le lancement réussi de TSC-Core en novembre. CryptoPool sera également bientôt lancé sur les réseaux Ethereum et HECO Chain.

La nouvelle DApp donne aux utilisateurs la possibilité de créer leurs propres pools pour les prédictions de prix crypto et de partager les gains. Le Créateur a le pouvoir de contrôler l’heure d’expiration et les frais d’entrée pour une piscine. Les Participants peuvent choisir de faire des prévisions de prix dans un pool dont la date d’expiration, le montant des frais et les récompenses potentielles leur semblent raisonnables.

Les participants entrent dans une cagnotte et partagent inévitablement la cagnotte si leur prédiction s’avère correcte. Le DApp est pertinent à la fois sur les marchés haussiers et baissiers, car les entrants doivent simplement avoir raison sur le prix, dans les deux sens, pour remporter le prix.

« Pour ceux qui connaissent la crypto depuis un certain temps – ou même si vous êtes un débutant – vous savez que le prix est un sujet brûlant. Que nous traversions un cycle haussier ou baissier, avec CryptoPool, vous pouvez ajouter de l’excitation à cette conversation que vous avez sur vos réseaux sociaux et utiliser votre analyse pour partager dans certains pools de prédiction de prix axés sur la communauté ! » a déclaré Beau Olson, PDG de Transient Network.

CryptoPool s’appuie sur des contrats intelligents sans code et auto-exécutables pour rendre l’ensemble du processus transparent et éviter tout obstacle dans le processus de distribution des revenus. Les utilisateurs peuvent créer des pools peer-to-peer et essayer de prédire le prix d’une pièce à un moment donné dans le futur, le tout sans aucune compétence en matière de codage. Dans un premier temps, les utilisateurs pourront jouer avec les meilleurs jetons de BSC et Ethereum. Transient Network ajoutera plus de jetons sur toute la ligne. La communauté déterminera quels nouveaux jetons seront ajoutés à la plateforme.

La DApp conserve la même interface intuitive et facile à utiliser que l’on retrouve dans l’écosystème Transient. Les pools fournissent des informations transparentes et sont aussi décentralisés que possible.

Transient construit « l’Amazon des contrats intelligents » – un marché mondial d’applications décentralisées (DApps) conçu pour aider les non-codeurs à créer des contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables pour des cas d’utilisation et des industries spécifiques. En tant que plate-forme compatible avec la blockchain et la machine virtuelle Ethereum (EVM), elle peut facilement développer ses DApps sur plusieurs chaînes.

Après TSC-Core et CryptoPool, Transient a deux autres DApps sur le point d’être lancés sur le réseau principal :

Esports : construit un écosystème de création de marché P2P de vos compétitions Esports préférées et de nombreux autres services, faisant passer les paris sociaux et les expériences axées sur le contenu au niveau supérieur NDA : permet aux utilisateurs de créer des contrats intelligents qui facilitent le travail avec les clients et les partenaires. Les conseillers juridiques de Transient s’assurent que les contrats sont à l’épreuve des balles dans le paysage juridique.

À propos des transitoires

Transient est un écosystème décentralisé qui donne aux non-codeurs la possibilité de créer et de gérer leurs contrats Next-Gen dans le monde numérique. Son marché mondial des contrats intelligents est conçu dès le départ pour accroître l’adoption de la blockchain dans toutes les sphères de l’industrie et de la vie en hébergeant et en permettant la création et la distribution instantanées d’un large éventail de contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables.

