Transition énergétique: pas de ruée vers l’Inde sur le zéro net

Cette stratégie impliquerait également qu’il n’y a pas d’adoption forcée d’engagements nets zéro d’ici 2050 par l’Inde.

Par Kumar V Pratap

On est bombardé d’informations ces jours-ci sur les raisons pour lesquelles l’Inde devrait rejoindre la coalition de pays à net zéro ou neutre en carbone, ce qui implique que, d’ici 2050, les émissions nettes de carbone de ces pays seraient équilibrées par la séquestration et l’élimination du carbone dans la même mesure, contribuant ainsi à un carbone zéro net pour l’environnement. Cela aiderait le monde à maintenir l’augmentation des températures à moins de 1,5 ° C de la température d’avant la révolution industrielle, empêchant ainsi un changement climatique catastrophique. L’Europe, le Japon et la Corée du Sud ont annoncé un net zéro d’ici 2050 et la Chine avant 2060.

Bien que l’objectif soit louable, nous devons examiner s’il est dans l’intérêt national. La capacité de production d’électricité du pays est d’environ 380 GW, dont environ 62% sont d’origine thermique (principalement du charbon, 53% du total). L’Inde regorge de charbon et le célèbre théorème de Hechsher-Ohlin nous dit que l’avantage concurrentiel d’un pays doit être basé sur ses ressources abondantes. Adopter un objectif de carbone zéro net d’ici 2050 signifierait abandonner l’action basée sur ce théorème et, par conséquent, pourrait être une stratégie sous-optimale.

Il existe de nombreuses raisons traditionnelles pour lesquelles nous ne devrions pas souscrire au net zéro d’ici 2050. Bien que l’Inde soit le troisième plus grand émetteur de carbone au monde, après la Chine et les États-Unis, les émissions de carbone par habitant de l’Inde représentent un huitième de celles des États-Unis et moins d’un tiers de la Chine. Les pays développés ont utilisé la voie des émissions pour se développer, tandis que l’Inde est encore en développement. Toute adoption prématurée de l’objectif d’émissions nettes nulles signifiera qu’une grande partie de la population indienne continuera à se vautrer dans la pauvreté pour les générations à venir.

Enfin, aucun mécanisme de compensation substantiel du monde développé au monde en développement en termes de finances et de technologie ne s’est concrétisé. Ainsi, il peut être contraire à l’éthique pour le monde développé d’insister sur l’adoption prématurée d’objectifs de zéro net par l’Inde.

L’Inde fait déjà partie des très rares pays qui sont sur la bonne voie pour réaliser leurs contributions volontaires déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de l’Accord de Paris (Conférence des Parties 21, ou COP 21, Paris, 2015). Cela comprend la réduction de l’intensité en carbone de son PIB de 33 à 35% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. En outre, la capacité de production de combustibles non fossiles de la capacité totale d’électricité du pays devrait atteindre 40% d’ici 2030 et le pays a donc prévu une capacité renouvelable de 450 MW cette année-là.

Alors que l’énergie solaire atteint la parité du réseau et plus [the latest solar auctions are priced at Rs 1.99 per unit (NTPC, Torrent Power, Al Jomaiah Energy and Water Company, and Aditya Renewables) and round-the-clock (RTC) renewable power at Rs 2.90 per unit (ReNew Power) compared to average cost of supply of power in India of Rs 6 per unit], la transition vers les énergies renouvelables (ER) dans le pays aide déjà à respecter les obligations volontaires de l’Inde visant à prévenir un changement climatique désastreux. Cela contribuerait également à améliorer la compétitivité-coût de l’économie indienne, car le prix de l’énergie renouvelable RTC représente environ la moitié du coût moyen de l’approvisionnement en électricité dans le pays.

Cependant, cette augmentation incessante des énergies renouvelables a soulevé un certain nombre de défis, qui deviendraient plus aigus avec l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique total. L’un des plus importants de ces défis est la non-viabilité financière croissante du secteur de la distribution d’électricité, dominé par les sociétés de distribution du secteur public (discoms).

À mesure que la concurrence dans la distribution d’énergie augmente en raison de la maturité des ER, les plus grands et les meilleurs consommateurs de discoms commenceraient à s’approvisionner à partir des sources d’ER, en utilisant le libre accès dans la distribution d’énergie, car cela serait plus rentable (DMRC approvisionne environ un tiers de ses besoins en énergie auprès du projet solaire Rewa en utilisant le libre accès). Cela conduirait à une diminution de la demande d’électricité des discoms (l’ER a également le statut de “ doit fonctionner ” en raison de son coût marginal nul) et à une utilisation de la capacité inférieure proportionnelle (le facteur de charge de la centrale est déjà inférieur à 54% actuellement) dans le secteur de la production d’électricité.

Cependant, étant donné que les discomptes ont déjà conclu des accords d’achat d’électricité à long terme avec des sociétés de production d’électricité principalement thermique et à base de charbon, elles devraient payer le coût fixe de l’électricité, ce qui nuirait davantage à leurs finances. Cela conduirait à un plus grand nombre d’actifs d’énergie thermique échoués, ajoutant au problème des actifs non performants (NPA) des banques, dont le coût incomberait en fin de compte au gouvernement.

Dans ce scénario, quelle devrait être la stratégie optimale pour le pays en ce qui concerne l’adoption du zéro émission nette d’ici 2050? Poursuivre la stratégie du charbon d’abord (en raison de nos dotations en ressources) signifierait une perte de compétitivité-coût et une augmentation de la non-viabilité financière du secteur. En outre, le financement de nouvelles centrales électriques au charbon par les institutions financières serait de plus en plus difficile en raison de considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). D’un autre côté, pousser plus d’ER (par exemple, l’énergie marémotrice et l’éolien offshore) sur la base de subventions rendrait les désagréments plus insoutenables financièrement.

Par conséquent, la stratégie optimale peut être d’arrêter toutes les subventions pour toutes les sources d’énergie (y compris les grandes centrales hydroélectriques, où les coûts en capital sont estimés à plus de 10 crore de roupies par MW) et de laisser les forces du marché prendre en charge. Si cela signifie qu’une plus grande quantité d’ER est mise en service, en raison de sa compétitivité croissante sur les coûts, avec un impact négatif conséquent sur l’énergie conventionnelle à base de charbon – en Grande-Bretagne, la part de l’électricité produite par le charbon est passée de 40% en 2013 à 2% au premier semestre 2020 ( The Economist) – qu’il en soit ainsi. Cette stratégie impliquerait également qu’il n’y a pas d’adoption forcée d’engagements nets zéro d’ici 2050 par l’Inde.

Actuellement co-secrétaire, ministère de l’Intérieur, et ancien co-secrétaire (politique des infrastructures et finances), département des affaires économiques, ministère des finances

