‘Tránsito’, l’opéra qui recueille le “témoignage éthique” des républicains exilés par la guerre civile

MADRID, le 27 mai. (EUROPA PRESS) –

Le Fernando Arrabal A Room of Naves del Español à Matadero, il accueillera 29 mai et jusqu’au 5 juin la première mondiale de ‘Transito ‘, opéra de chambre avec musique et livret de Jesús Torres, qui recueille le «témoignage éthique» des républicains espagnols exilés par la guerre civile.

Basé sur la courte pièce du même nom que Max Aub a écrite en 1944 depuis son exil au Mexique, elle reflète l’histoire d’Emilio, un Espagnol – également exilé dans le pays aztèque – qui dialogue simultanément avec Cruz, l’épouse qui est restée en Espagne avec ses enfants et avec Tránsito, son partenaire sentimental actuel.

Emilio fait face à la complexité et aux doutes de construire une vie et un amour en exil qui coexistent avec l’engagement et la mémoire de sa vie et de ses idéaux politiques en Espagne. Sentiments en conflit permanent marqués par l’insécurité, l’exil, l’abandon, la distance, la possibilité de retour et la culpabilité.

“Alors que de nombreux ex-combattants et exilés républicains espagnols espéraient encore que les armées alliées qui se disputaient la Seconde Guerre mondiale mettraient un terme au régime franquiste, Max Aub a anticipé l’arrêt total du temps avec lequel l’histoire les condamnerait tous“Ils ont expliqué depuis le théâtre.

Cette courte pièce de théâtre constitue un témoignage éthique dudit moment historique et la base littéraire de cet opéra de chambre dans un acte divisé en 12 «instants» par Jesús Torres de Saragosse, lauréat du Prix National de Musique 2012.

“L’idée d’écrire un opéra me hante depuis mes débuts en tant que compositeur. Le bref théâtre d’exil de Max Aub m’a séduit et j’ai cru trouver un argument solide pour me lancer dans mon premier opéra et cela a été un défi de mettre de la musique sur un texte qui est essentiellement familier»Fit remarquer Torres lui-même.

La mise en scène est à la charge d’Eduardo Vasco. “Nous réunit de manière très forte le thème qui développe le travail sur ces républicains espagnols exilés au Mexique après la guerre civile, perdu dans des limbes hospitaliers, bien qu’étrangers, déracinés, saccagés et perdus dans un labyrinthe sans issue dont, pour la plupart, ils ne pouvaient pas sortir », a-t-il déploré.

“Nous pensons que ce drame, comme d’autres presque oubliés dans notre passé, a été maintenu sans cérémonie le tiroir des clichés qui nourrit la simplicité de notre politique actuelle, et le traiter avec délicatesse, à travers ce montage, nous semble une urgence nationale », a ajouté Vasco.

‘Tránsito’ est une commande et une nouvelle coproduction du Teatro Real et du Teatro Español qui peuvent être vus dans six représentations uniques: les 29 et 30 mai et les 1er, 2, 4 et 5 juin à 19h00.