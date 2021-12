Transmettez les données de l’iPhone à vos proches avec Legacy Contacts

À partir d’iOS 15.2, Apple propose un moyen d’ajouter des contacts hérités à votre compte iCloud, ce qui permettra à vos amis ou à votre famille d’accéder à la plupart de vos données après votre décès. Voyons comment transmettre les données de l’iPhone à vos proches, ce qui est inclus, ce qui ne l’est pas, comment le processus fonctionne, et plus encore.

Voici comment Apple décrit la fonction Legacy Contact, et notamment, le trousseau iCloud avec les mots de passe et les détails de paiement, Apple Pay et les médias achetés ne sont pas disponibles pour être partagés :

L’ajout d’un contact hérité est le moyen le plus simple et le plus sûr de donner à une personne de confiance l’accès aux données qu’elle a stockées dans son compte Apple après son décès. Ces données peuvent inclure des photos, des messages, des notes, des fichiers, des applications qu’ils ont téléchargées, des sauvegardes d’appareils, etc. Certaines informations, comme les films, la musique, les livres ou les abonnements qu’ils ont achetés avec leur identifiant Apple, et les données stockées dans leur trousseau, comme les informations de paiement et les mots de passe, ne sont pas accessibles par un contact hérité.

Voici la liste complète des données qui sont et ne sont pas partagées lors de l’utilisation des contacts hérités.

Une chose importante à garder à l’esprit, un contact hérité aura besoin d’une clé d’accès (générée au cours du processus) ainsi que d’un certificat de décès (vérifié par Apple) pour accéder aux données avec cette méthode.

Et bien sûr, vous pouvez également inclure des éléments tels que l’e-mail et le mot de passe de votre identifiant Apple, ainsi que les codes de sauvegarde de compte dans un testament, tout en utilisant les contacts hérités comme sauvegarde.

Exécutant au moins iOS 15.2, ouvrez le Application de paramètres

Robinet votre nom en haut Choisir Mot de passe et sécurité

Robinet Contact hérité

Choisir Ajouter un contact hérité et suivez les invites Vous pouvez choisir de partager le code d’accès unique par SMS ou de l’imprimer

Après avoir configuré un contact hérité, vous les verrez répertoriés sur la page Contact hérité. Appuyez sur une personne pour afficher sa clé d’accès.

Répétez le processus pour ajouter plusieurs contacts hérités.

Comment supprimer un contact iCloud hérité

Ouvrez le Application de paramètres

Robinet votre nom en haut Choisir Mot de passe et sécurité

Robinet Contact hérité

Choisissez la personne que vous souhaitez supprimer Supprimer contact

Comment accéder aux données de l’iPhone après le décès d’un être cher

Si vous êtes un contact hérité avec un code d’accès et que vous avez besoin de récupérer les données d’un être cher :

