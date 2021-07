Transmettre “respectueux” Leclerc montre comment le mouvement de Verstappen aurait dû se dérouler · .

Lewis Hamilton dit que sa passe sur Charles Leclerc à Copse, qui lui a valu le Grand Prix de Grande-Bretagne, a montré comment son mouvement du premier tour sur Max Verstappen aurait dû fonctionner.

Verstappen et Hamilton se sont emmêlés dans le même virage au premier tour, tirant le Red Bull dans les barrières à grande vitesse. Le pilote Mercedes s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes pour la collision, qu’il a purgée pendant la course, mais a pu rattraper et dépasser Leclerc pour gagner.

Hamilton a tenté de dépasser Verstappen au même virage lors de la course de qualification au sprint de la veille, sans succès, et a déclaré que c’était dans son esprit alors qu’ils se dirigeaient à nouveau vers Copse aujourd’hui.

“Nous avons pris un bon départ et je poursuivais Max, comme hier”, a-t-il expliqué. « Évidemment, j’étais à ses côtés pendant six [Brooklands], mais j’ai dû concéder. Et puis j’ai eu un super remorquage pour tourner neuf [Copse].

« Hier, je suis descendu sur le côté gauche et j’ai vraiment regretté de ne pas avoir pris l’écart qui se trouvait sur le côté droit. Et donc je l’ai simulé, je me suis déplacé vers la gauche, puis je me suis déplacé vers la droite pour cet écart. Et j’étais assez loin à ses côtés, mais j’ai alors pu voir qu’il n’allait pas reculer. Nous sommes allés dans le coin puis nous sommes entrés en collision.

« Bien sûr, ce n’est jamais comme ça que je veux gagner une course ou juste en général courir, mais ces choses arrivent. J’espère juste qu’il va bien et j’attends avec impatience de nombreuses autres courses.

Verstappen a été emmené au centre médical puis à l’hôpital pour des contrôles de précaution. Hamilton a déclaré qu’il avait l’intention de surveiller son rival.

«J’ai entendu dire que Max est à l’hôpital et cela me préoccupe définitivement. Aucun d’entre nous ne veut jamais que l’un d’entre nous se blesse. Ce n’est jamais mon intention et j’espère vraiment qu’il va bien. Je le frapperai après ça juste pour vérifier qu’il va bien.

« Nous vivons pour nous battre un autre jour. Nous aurons encore beaucoup de courses difficiles à venir et nous devons apprendre à trouver un certain équilibre.

Hamilton a déclaré que sa victoire “ne semble pas creuse”. Hamilton a rejeté les critiques du directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, concernant sa célébration du podium, et a nié avoir remporté une victoire ” creuse “.

« Je n’ai vraiment rien à dire à Christian. Cela ne semble pas creux. Il y a 2 000 personnes qui travaillent incroyablement dur dans mon équipe – il ne s’agit pas que de moi, naturellement.

« J’ai déjà dit que ce n’est pas la façon dont je veux qu’il se passe dans la course. Je pense qu’il est important pour nous tous de prendre du recul. Je suis sûr que les émotions sont fortes là-bas et je sais ce que c’est que de perdre des points au sein d’une équipe et d’être dans cette position, donc je n’ai aucun sentiment à ce sujet.

Les stewards ont estimé que Hamilton était en grande partie responsable de la collision. « Je ne suis pas d’accord avec les commissaires sportifs, a-t-il déclaré, mais je prends ma pénalité au menton et je continue mon travail.

« Je ne vais pas me plaindre de ça. Tout le monde va avoir une opinion différente, je ne me soucie pas particulièrement de ce que les gens pensent. »

Hamilton pense que les deux conducteurs sont en partie responsables de la collision. « J’aimerais penser que nous devrions généralement grandir et apprendre de ces expériences.

« Il y a rarement un incident qui est à cent pour cent de la faute de quelqu’un. C’est toujours un mélange parce que c’est deux personnes ou plus, évidemment. Donc je pense qu’il y a des choses que nous pouvons tous les deux apprendre.

“Je dirais que Max est probablement l’un des pilotes les plus agressifs ici, juste de mon opinion personnelle. Il fait un excellent travail, bien sûr. Mais je pense que nous devons vraiment essayer de trouver le meilleur équilibre possible sur la piste avec de l’espace et du respect les uns envers les autres afin que nous puissions continuer à courir et faire de bonnes courses sans entrer en collision.

La collision entre Hamilton et Verstappen au départ contrastait avec le mouvement de Hamilton sur Leclerc dans le même virage avec trois tours à faire. Le pilote Ferrari s’est échappé en essayant de garder Hamilton derrière.

« Il était très respectueux en termes de laisser un écart », a déclaré Hamilton. «Je devais être quelque part à ses côtés, il savait que j’étais là, mais il est resté engagé et a juste fait une ligne plus large et il l’a presque gardé. Et c’était vraiment une super course.

«Pour moi, à ce moment-là, j’ai reculé à un moment donné juste pour m’assurer que nous ne nous réunissions pas. Mais je pense que c’était juste un très bon équilibre et je pense que c’est vraiment ainsi que la course devrait se dérouler.

«Bien sûr, dans un monde parfait, c’est ce qui se serait passé du premier coup. Mais à un moment différent, à un endroit différent, à un conducteur différent.

