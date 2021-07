Transmission Covid-19 : Vous retournez au bureau, à l’école, au collège ? Voici pourquoi vous devez porter une attention particulière à la ventilation

Pour les environnements intérieurs, la ventilation est généralement moins bonne que celle des emplacements extérieurs. (Image représentative)

Pour réitérer, l’infection à coronavirus se propage par voie respiratoire et afin de minimiser le risque d’infection, il est nécessaire de faire attention à la gestion du flux d’air dans les espaces intérieurs comme les salles de classe, les restaurants, les maisons, les bureaux et les épiceries de quartier, entre autres. Si la personne infectée par le Covid-19 parle, rit, crie, tousse ou éternue, il y a de fortes chances qu’elle émette des gouttelettes porteuses du virus. Les gouttelettes, également appelées aérosols, varient en taille et peuvent être grosses ou inférieures à un millimètre de diamètre.

Les gouttelettes de petite et moyenne taille peuvent être préoccupantes car elles restent en suspension dans l’air pendant quelques minutes tandis que les grosses gouttelettes tombent au sol en raison de la gravité à moins de 1 à 2 mètres de la personne qui les a émises. Pendant ce temps, les aérosols en suspension peuvent être transportés sur des distances de plus de 8 mètres. C’est précisément pourquoi il y a un besoin urgent d’une bonne ventilation.

C’est bien sûr la raison pour laquelle il a été conseillé aux gens de mettre des masques voire des doubles masques pour les plus petits aérosols, afin qu’ils ne pénètrent pas dans les fosses nasales. Les masques N-95 ont été envisagés pour la protection standard et les masques chirurgicaux peuvent également être utilisés pour la prévention dans une plus large mesure.

Selon une étude publiée dans le Journal of Internal Medicine, les bars et les restaurants sont devenus l’épicentre de plusieurs événements de super-propagation récents. Les gens assis dans les bars et les restaurants enlèvent leur masque, même pendant un court instant pour manger. Manger et boire sont des activités qui se déroulent généralement à l’intérieur et, dans la plupart des cas, impliquent de parler fort. Pour cette raison, les bars et les restaurants peuvent être considérés comme «l’épicentre de plusieurs événements récents de super-diffusion». Maintenant, cela doit être considéré à un moment où de nombreux États indiens ouvrent des lieux publics avec une baisse des cas de Covid-19.

Pour les environnements intérieurs, la ventilation est généralement moins bonne que celle des emplacements extérieurs. Le risque d’infection est plus élevé à l’intérieur. Par conséquent, un rapport de l’IE a noté qu’un taux de renouvellement d’air moyen doit être maintenu. Les pièces doivent être équipées d’une ventilation d’extraction avec un indice de ventilation plus élevé. De plus, les ventilateurs sur pied doivent également être placés près des portes ou des fenêtres, ce qui peut s’avérer très efficace. Certes, les ventilateurs de plafond ne font que faire circuler l’air dans une pièce et ils peuvent ne pas être capables d’évacuer directement les aérosols. Pour la ventilation, les portes et les fenêtres doivent rester ouvertes ainsi que les ventilateurs de plafond.

Pour mettre en perspective, la ventilation d’une pièce permet la dilution ainsi que l’élimination des aérosols potentiellement infectieux et peut aider à diminuer le risque d’infection au Covid-19. De petites pièces fermées et climatisées peuvent entraîner une augmentation du risque. Avec le début de la mousson dans le pays, il est conseillé de réduire l’utilisation de la climatisation et de laisser les portes et les fenêtres ouvertes qui assureront la circulation de l’air.

Alors que l’importance de la ventilation est connue, il est temps que le concept soit utilisé suffisamment souligné dans la future stratégie du pays de lutte contre la pandémie de coronavirus. Inutile de dire que c’est plus sûr à l’extérieur. Lorsque vous êtes assis dans un environnement extérieur, les courants d’air normaux sont censés suffire à faire disparaître les aérosols infectés et à empêcher la transmission en diluant la concentration. Les lieux extérieurs avec des foules denses comme les marchés ou les gares urbaines constituent une menace de transmission virale car un grand nombre de personnes sont présentes à proximité. Dans de tels scénarios, des masques ajustés ou des masques doubles sont indispensables.

