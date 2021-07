Transmission mère-bébé de l’infection au Covid-19 avant la naissance possible : étude

La transmission prénatale de Covid est possible (Image .)

Alors que les experts de Covid-19 craignent que la troisième vague ne frappe les enfants, une étude affirme que la maladie peut être transmise d’une mère infectée à un bébé pendant la période périnatale. L’étude publiée dans la revue Indian Pediatrics a également trouvé une morbidité chez les nourrissons infectés avant la naissance et une corrélation significative avec les décès prématurés. Le Covid prénatal peut également augmenter le risque de travail prématuré chez les femmes, suggère en outre l’étude.

De plus, les nouveau-nés du SRAS-CoV-2 sont sujets à des symptômes respiratoires, à des morbidités néonatales et sont symptomatiques avec un risque élevé d’avoir des problèmes respiratoires, mais aucune mortalité significative n’a été constatée. La transmission périnatale est le test du nouveau-né positif au test RT-PCR, 72 heures après la naissance, et les infections se transmettent dans l’utérus pendant l’accouchement.

L’étude a été menée à l’aide de données collectées sur les nouveau-nés de 20 hôpitaux à travers l’Inde volontairement inscrits dans le registre covid-19 du Forum national de néonatologie (NNF) de l’Inde et a commencé en avril 2020. Les hôpitaux qui ont participé étaient Arpan Newborn Care Center à Ahmedabad et Shree Hôpital pour enfants Navajivan à Rajkot.

Le groupe d’étude comprenait des cas dans lesquels une baie n’était pas née dans les locaux d’un centre de test (et dans les locaux du centre de traitement. Le registre Covid en ligne a reçu un total de 1 733 entrées, dont 1 711 mères et leurs nouveau-nés ont été étudiés. 8% des nouveau-nés ont été testés positifs en 72 heures et 1,5% après 72 heures, indiquant une transmission horizontale.

Selon AIIMS New Delhi et Bhubaneshwar qui ont également participé à l’étude, les nouveau-nés positifs au Covid-19 étaient cinq fois plus susceptibles d’être symptomatiques que les nouveau-nés négatifs au Covid-19 et deux fois plus susceptibles d’avoir besoin d’une réanimation.

Parmi les nouveau-nés intra-muros, près de 50% ont été testés positifs le premier jour de la naissance et les chercheurs émettent l’hypothèse qu’ils ont contracté l’infection soit à l’intérieur de l’utérus, soit pendant l’accouchement. Cependant, ne pas tester les nouveau-nés le jour de la naissance est susceptible d’entraîner une classification erronée du type d’infection, ont noté les auteurs.

De plus, même avec des nouveau-nés infectés par Covid présentant des symptômes, une radiographie pulmonaire anormale, une réanimation et une assistance respiratoire, une chance légèrement plus élevée que les nourrissons contractent une infection en restant ennuyés, les chercheurs n’ont trouvé aucune association avec l’allaitement.

Un endroit où l’étude s’est sentie courte en dehors de la non-uniformité de l’âge (jours/heures après la naissance) lors du test des nouveau-nés nés de mères positives à Covid-19 est l’incapacité de tester d’autres fluides corporels et paramètres pour connaître la source de transmission.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.