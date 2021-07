Transparence du suivi des applications en Chine protégée par Apple

in

Apple a déjoué avec succès une tentative de TikTok et d’autres de contourner la transparence du suivi des applications en Chine.

Les géants chinois de la technologie pensaient qu’Apple n’oserait pas bloquer les applications populaires comme TikTok et QQ, mais Apple a apparemment appelé leur bluff…

Arrière-plan

Apple permet aux développeurs de suivre de manière anonyme les utilisateurs à l’aide d’un système connu sous le nom d’identifiant Apple pour les annonceurs (IDFA). Cela permet aux annonceurs de savoir que la même personne a vu une publicité pour leur produit dans une application particulière, et a ensuite visité leur site Web.

Apple a conçu IDFA comme un outil de protection de la vie privée, car il ne révèle pas l’identité réelle d’un utilisateur, mais uniquement un code unique qui lui est attribué. Cependant, la société a par la suite décidé d’aller plus loin et de laisser les clients choisir s’ils étaient ou non suivis.

Avec App Tracking Transparency, les développeurs doivent obtenir l’autorisation de l’utilisateur pour accéder à IDFA. Seuls 4 % des Américains choisissent de le faire et le taux d’adhésion global n’est que de 12 %.

Les géants chinois de la technologie avaient espéré éviter cela en optant plutôt pour CAID : l’identifiant publicitaire chinois. Les règles d’Apple interdisent explicitement ce type de solution de contournement, mais les grands développeurs pariaient sur le fait qu’Apple avait peur d’interdire les applications populaires qui pourraient limiter l’attrait des iPhones en Chine.

Apple protège la transparence du suivi des applications en Chine

Le Financial Times rapporte que CAID a placé Apple dans une position très difficile, car le bloquer pourrait également gêner le gouvernement chinois.

Eric Seufert, un consultant, avait déclaré que la tentative coordonnée avait placé Apple dans “une situation impossible”. Il a déclaré qu’Apple devrait choisir entre rejeter le CAID, risquer la colère de Pékin ou prendre la décision embarrassante de l’autoriser et de concéder que le pays le plus peuplé du monde appliquait des règles différentes. « Apple a une catastrophe sur les bras », a-t-il écrit sur Twitter.

Cependant, Apple a effectivement appliqué son interdiction de CAID, empêchant l’utilisation de la solution de contournement et tuant la demande pour celle-ci.

Apple a clairement exprimé sa position peu de temps après en bloquant les mises à jour de plusieurs applications chinoises qu’il avait surpris en inscrivant CAID dans leurs mises à jour logicielles à partir de son App Store. Plusieurs personnes en Chine et à Hong Kong ont déclaré qu’à la suite des représailles d’Apple, CAID avait perdu son soutien et que l’ensemble du projet n’avait pas réussi à gagner du terrain. […] “L’écosystème d’applications chinois appâtait collectivement le taureau avec CAID, en vertu de la théorie selon laquelle Apple ne pouvait pas se permettre d’interdire toutes les applications majeures du marché”, a déclaré Alex Bauer, responsable du marketing produit chez Branch Group adtech. « Apple a appelé leur bluff et semble avoir réaffirmé le contrôle de la situation en frappant agressivement les doigts des premiers utilisateurs, avant que le consortium ne prenne un véritable élan. »

