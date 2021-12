Transparence scolaire : le législateur de l’Ohio veut que les parents sachent ce qui est enseigné dans les écoles

Les écoles de l’Ohio seraient tenues de dire aux parents presque tout sur l’éducation de leur enfant, plutôt que seulement sur demande, si la législation proposée devient loi.

Le représentant Brett Hillyer, R-Uhrichsville, a déclaré que les discussions sur ce que les enfants apprennent dans les écoles du pays se sont transformées en un débat houleux et il pense que les parents veulent s’impliquer dans ce que leurs enfants devraient et ne devraient pas être enseignés dans les salles de classe de l’Ohio.

« La loi sur la transparence en matière d’éducation garantit exactement cela, la transparence », a déclaré Hillyer. « L’objectif du projet de loi est de mieux outiller les parents à s’impliquer dans l’expérience éducative de leur enfant en leur donnant la transparence qu’ils réclament. »

La législation proposée garantirait que tous les programmes et programmes, y compris les devoirs, les assemblées et le matériel, soient accessibles via le site Web d’une école.

La loi actuelle exige que les informations soient mises à la disposition des parents sur demande par le biais de la loi sur les archives publiques de l’État.

« L’information a une valeur extrême », a déclaré Hillyer. « En rendant les informations sur l’éducation d’un enfant facilement accessibles, j’espère qu’une plus grande participation des parents ou des tuteurs au processus éducatif d’un enfant améliorera son expérience d’apprentissage. »

Les parents acquérant plus de connaissances sur le programme scolaire et souhaitant plus de contrôle sur ce à quoi leurs enfants sont exposés dans les écoles publiques ont commencé à se développer plus tôt cette année, lorsque des concepts tels que les mandats de masque et de vaccination et la théorie critique de la race ont souvent conduit à des confrontations lors des réunions du conseil scolaire autour du pays.

Un rapport a été publié en novembre qui montrait que la division de lutte contre le terrorisme du FBI avait « étiqueté » des parents qui auraient harcelé les membres du conseil scolaire en tant que menaces, et le représentant américain Jim Jordan, R-Ohio, a envoyé une lettre au procureur général américain Merrick Garland, remettant en question le « l’exactitude et l’exhaustivité de [his] témoignage sous serment » devant le Congrès plus tôt cette année concernant le FBI ciblant les parents.

Les législateurs de l’État de l’Ohio ont également présenté deux projets de loi qui empêcheraient les écoles d’enseigner ce que les sponsors ont appelé des « concepts de division » en classe. Chacun interdit d’enseigner des idées qui font partie du mouvement national critique de la théorie raciale. Les critiques prétendent que les États-Unis sont un pays fondamentalement raciste.

La théorie est centrée sur l’idée que la race est une construction sociale utilisée pour opprimer les personnes de couleur. Il a été développé par des juristes à la fin des années 1970 et dans les années 1980 et conclut que le racisme en Amérique est systémique. La théorie critique de la race a acquis une nouvelle notoriété en réponse au Projet 1619, une pièce multimédia du New York Times qui relie l’esclavage au capitalisme.

La question du contrôle parental sur l’éducation est devenue critique à l’automne, lorsque le candidat au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, a déclaré lors d’un débat : « Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner.

Cette déclaration a aidé le candidat républicain Glenn Youngkin à vaincre McAuliffe en novembre.