Transport de la flotte de navires-citernes O2 critiques de l’IAF; L’UE, les États-Unis et d’autres pays envoient une aide médicale

IAF transportant des fournitures médicales essentielles à partir de différents endroits (Image: IAF)

La flotte de transport de l’Indian Air Force (IAF) a volé vers quatre endroits différents en dehors de l’Inde pour transporter du matériel de transport aérien pour lutter contre la montée subite de l’opération de secours COVID-19.

350 bouteilles d’oxygène de Singapour à la base aérienne Hindan sont transportées par avion à bord d’un IL-76. Un autre IL-76 apporte 3 conteneurs d’oxygène cryogénique arrivant de Bangkok à la base aérienne de Panagarh.

Selon le porte-parole de l’IAF, «Un C-17 de l’IAF a été déployé pour transporter par avion 4 conteneurs d’oxygène cryogénique vides de Bangkok à Panagarh. De plus, un autre C-17 a été déployé pour obtenir 4 autres conteneurs d’oxygène cryogénique vides d’Ostende, en Belgique. Ces quatre personnes aussi se dirigeront vers la base aérienne de Panagarh.

En Inde…

Encore une fois, des C-17 ont été déployés pour transporter par avion 2 conteneurs d’oxygène cryogénique vides de Vijayawada à Bhubaneswar. 4 autres de Nagpur à Bhubaneswar; 4 de Hindan à Bhubaneswar; et 1 de Yelahanka à Bhubaneswar.

12 conteneurs d’oxygène cryogénique ont été transportés par avion d’Hyderabad à Bhubaneswar; 11 de Hindan, Agra et Lucknow en direction de Ranchi et Jamnagar; 2 de Hindan à Ranchi; 7 de Bhopal à Jamnagar et Ranchi, et 4 de Chandigarh à Ranchi sont en cours.

Aide de l’UE

En financement d’urgence pour répondre à la poussée drastique en Inde, la Commission a alloué un montant initial de 2,2 millions d’euros. Selon une déclaration officielle de l’UE, «Le financement soutiendra l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la prise en charge de 6 mois des patients atteints de COVID-19. Et sera également utilisé pour renforcer les capacités des laboratoires pour les tests COVID-19. »

Selon le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič: «Un soutien supplémentaire de l’UE est fourni pour lutter contre le COVID-19 en Inde.» Et cela s’ajoute à l’aide des États membres de l’UE qui se sont intensifiés dans le cadre de Team Europe pour offrir des approvisionnements essentiels en oxygène, ventilateurs et médicaments au cours des derniers jours.

Au cours de la semaine dernière, via le mécanisme de protection civile de l’UE, les États membres ont déjà mobilisé des fournitures pour l’Inde en médicaments, oxygène et ventilateurs dont le besoin est urgent. Les États membres comprennent: la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, la Roumanie, l’Espagne, l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.

Aide de l’Allemagne

Dans un effort pour faire face à la crise croissante de l’oxygène en Inde, l’Allemagne envoie une centrale de production d’oxygène, qui sera exploitée par 12 ambulanciers paramédicaux de ses forces armées. L’équipe est du commandement sanitaire des forces armées allemandes et formera l’équipe médicale et les experts à l’exploitation de la centrale d’O2. L’usine accueillera deux avions de transport Airbus Defence and Space A400M appartenant à l’armée de l’air allemande. Cette usine produira environ 4 00 000 litres d’oxygène par jour et contribuera à sauver des vies.

Aide des États-Unis

Un nouveau partenariat public-privé basé aux États-Unis – le Groupe de travail mondial sur la réponse à la pandémie, qui a été organisé par la Chambre de commerce américaine et soutenu par Business Roundtable, a annoncé mercredi son intention d’aider l’Inde.

La nouvelle organisation travaille en collaboration avec le US-India Business Council de la Chambre et le US-India Strategic Partnership Forum. Il a annoncé trois mesures immédiates pour aider l’Inde dans sa lutte contre le COVID-19.

Ils fourniront 1 000 ventilateurs Puritan Bennett dont les établissements de santé ont désespérément besoin. Les premiers ventilateurs achetés par la US Chamber of Commerce Foundation sont arrivés à New Delhi plus tôt mercredi (6 mai 2021) et tous les autres ventilateurs devraient arriver d’ici le 3 juin. La société américaine Medtronic fabriquera les ventilateurs et assurera l’expédition de bout en bout. trop.

En outre, 25 000 concentrateurs d’oxygène arriveront d’ici la fin du mois avec le soutien de transport de FedEx.

De bas en bas

Le porte-parole officiel du ministère des Affaires extérieures a tweeté sur l’arrivée de 1056 ventilateurs et 43 concentrateurs d’oxygène dont l’Australie a fait don.

