Transport de lait de Renigunta à Delhi: les trains Indian Railways Doodh Duronto franchissent la barre des 10 crore litres

Pas moins de 2502 camions-citernes ont été transportés lors de 443 voyages en train.

Le transport du lait par les chemins de fer indiens de Renigunta dans l’Andhra Pradesh à New Delhi via les trains spéciaux Doodh Duronto a franchi la barre des dix crore litres. Selon le ministère des Chemins de fer, depuis leur introduction le 26 mars 2020, ces services de trains spéciaux ont été exploités de manière ininterrompue par la zone ferroviaire du centre-sud et jusqu’à ce jour, jusqu’à 2502 camions-citernes ont été transportés via 443 voyages en train. Le transport du lait par les trains spéciaux Doodh Duronto de Renigunta à la capitale nationale a été très important et crucial pour répondre aux besoins essentiels du pays, a déclaré le ministère des Chemins de fer.

Avant la pandémie de Covid-19, pour répondre aux besoins en lait des habitants de New Delhi ainsi que des régions environnantes, les camions-citernes étaient attachés aux trains Superfast hebdomadaires. Lorsque le verrouillage national induit par la pandémie a été mis en œuvre par le gouvernement, pour compléter la cause, la zone South Central Railway avait lancé ce concept unique de gestion des services de train spéciaux Doodh Duronto en attachant exclusivement des camions-citernes à lait. Le chemin de fer zonal a exploité ces trains spéciaux à égalité avec les trains express de courrier des chemins de fer indiens en couvrant une distance de 2 300 kilomètres de Renigunta à la gare de Hazrat Nizamuddin dans un délai raisonnable de 30 heures.

Selon le ministère, les trains spéciaux de Doodh Duronto sont normalement exploités avec six camions-citernes à lait, chaque camion-citerne ayant une capacité de 40 000 litres, c’est-à-dire un train transportant 2,40 lakh litres de lait au total. Les responsables de la division Guntakal sont en contact avec les clients de fret qui proposent le chargement de lait et ils ont répondu à leurs besoins afin qu’il n’y ait aucune entrave à ces opérations de train. Depuis l’introduction de cette initiative par le transporteur national, ces services de trains spéciaux ont été exploités en continu pendant les périodes de pointe de Covid-19 et l’initiative se poursuit également afin d’équilibrer la chaîne d’approvisionnement des articles essentiels.

