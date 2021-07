Transport et commerce sûrs et économiques dans les eaux intérieures ! Le Lok Sabha adopte le projet de loi sur les navires intérieurs 2021

Le projet de loi remplacera l’Inland Vessels Act, 1917.

Inland Vessels Bill 2021: Le Inland Vessels Bill 2021 a été adopté hier à Lok Sabha, qui a été présenté à la Chambre jeudi dernier par le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables Sarbananda Sonowal. Le projet de loi remplacera l’Inland Vessels Act, 1917. Selon une récente déclaration publiée par le ministère de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, le Inland Vessels Bill 2021 vise à incorporer une loi unifiée pour la nation, au lieu de directives distinctes encadrées par l’Indien États. En vertu de la nouvelle loi, le certificat d’enregistrement sera considéré comme valide dans tout le pays, et des autorisations distinctes ne seront pas requises des États, a déclaré le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables.

Selon le ministère de l’Union, le projet de loi sur les bateaux de navigation intérieure prévoit également une base de données centrale pour l’enregistrement des informations des bateaux ainsi que de leur équipage sur un portail électronique ou un portail numérique. Le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables a déclaré que le projet de loi promeut une navigation moins chère et plus sûre. En dehors de cela, le Inland Vessels Bill 2021 assure également la protection des marchandises et de la vie, et uniformise l’application des lois relatives à la navigation et aux voies navigables, a ajouté Sonowal.

Il y a quelques jours, le Parlement avait adopté le projet de loi 2021 sur les aides à la navigation maritime, qui vise à remplacer la loi sur les phares de 1927, qui date de plus de 90 ans. Le projet de loi 2021 sur les aides à la navigation maritime a été déposé à Rajya Sabha par Sonowal plus tôt ce mois-ci le 19 juillet et a été adopté le 27 juillet. Selon le ministre de l’Union, le but du projet de loi 2021 sur les aides à la navigation maritime est d’adopter technologies de pointe qui, en vertu des dispositions statutaires de l’ancienne loi sur les phares, n’étaient pas couvertes. Le ministère est d’avis que la nouvelle loi permettra un meilleur fonctionnement des aides maritimes à la navigation ainsi que des services de trafic maritime.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.