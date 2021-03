Transportez deux charges lors de vos déplacements avec un paquet de 2 PowerStations Mophie à 14 $

Meilleures offres technologiques Meilleures offres technologiques Les meilleures offres technologiques du Web, mises à jour quotidiennement.

Paquet de 2: Mophie PowerStation Banques d’alimentation | 14 $ | Meh

Les choses commencent à s’améliorer. De plus en plus de personnes se font vacciner. Il fait assez chaud dehors pour que nous puissions rencontrer des amis en toute sécurité (masqués, bien sûr). Il semble y avoir une lumière au bout du tunnel!

Si ce changement d’espoir vous pousse à vous aventurer davantage à l’extérieur, vous serez peut-être surpris de vous rappeler la nécessité d’une charge de secours pour vos appareils mobiles. une fois que vous n’êtes plus à la maison toute la journée et à seulement trois pieds du point de vente le plus proche . Soyez prêt avec ça 2 p accuser de Mophie PowerStation p ower b anks pour seulement 14 $ chez Meh en ce moment!

Vous pouvez obtenir votre ensemble de chargeurs portables dans les deux millénaires rose ou indigo.

Si vous en voulez une de chaque couleur, il vous suffira de trouver une utilisation pour quatre banques d’alimentation J’imagine. Heureusement qu’ils font de super cadeaux!

Si vous aimez les offres chez Meh, envisagez de rejoindre leur programme d’abonnement mensuel. Pour 5 $ par mois, vous bénéficiez d’une livraison gratuite illimitée non seulement chez Meh, mais aussi chez SideDeal, Mediocritee et MorningSave.

