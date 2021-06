Transports éco-responsables ! Le gouvernement prévoit davantage de services Ro-Pax sur le vaste littoral indien et les voies navigables intérieures

Le gouvernement prévoit un réseau de services Ro-Pax comme le service de ferry Hazira-Ghogha Ro-Pax à travers le vaste littoral et les voies navigables intérieures du pays.

Pour l’avenir vert de l’Inde, le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables vise à réduire la distance parcourue, le temps de trajet et l’empreinte carbone. Selon le ministère, le gouvernement prévoit un réseau de services Ro-Pax comme le service de ferry Hazira-Ghogha Ro-Pax à travers le vaste littoral et les voies navigables intérieures du pays. Le ministère a affirmé que grâce au service de ferry Hazira-Ghogha Ro-Pax, environ 33 13 000 lakh litres de carburant peuvent être économisés chaque année. L’année dernière, au mois de novembre, le terminal Ro-Pax de Hazira a été inauguré ainsi que le service de ferry Ro-Pax a été signalé entre Hazira et Ghogha dans l’État du Gujarat par le Premier ministre Narendra Modi.

Distance de déplacement réduite➡️ Temps de trajet réduit➡️Empreinte carbone réduite Un réseau de services Ro-Pax comme Hazira-Ghogha Ro-Pax Ferry Service est en cours de planification sur le vaste littoral indien et les voies navigables intérieures pour atteindre #IndiasGreenFuture en réduisant l’empreinte carbone. pic.twitter.com/5eOxnNVDu2 – Ministère des ports, de la navigation et des voies navigables (@shipmin_india) 5 juin 2021

Selon PM Modi, cette meilleure connectivité profitera à tout le monde. Il a déclaré que le service de ferry RO-PAX entre Hazira et Ghogha a permis de réaliser les rêves de ceux qui vivent à Saurashtra et au sud du Gujarat, car le trajet est raccourci de 10 à 12 heures à trois à quatre heures. Le Premier ministre avait également mentionné que ce service de traversier fera gagner du temps et réduira les dépenses. Selon lui, près de 80 000 trains de voyageurs, ainsi que 30 000 camions, pourront profiter de ce nouveau service dans un an.

Récemment, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (le 5 juin), le Premier ministre a déclaré que la connectivité multimodale profiterait directement aux transports propres. En outre, il est dit que le ministère envisage de créer un écosystème portuaire plus vert et plus propre dans le cadre de son projet Green Ports. Dans ce cadre, le ministère vise à atteindre une croissance économique durable grâce à la promotion de pratiques économes en énergie ainsi qu’à l’adoption d’alternatives aux énergies renouvelables. Voici quelques initiatives de ports verts :

Plan de surveillance efficacePlan proactif de prévention de la pollutionMise en place d’usines de traitement des eaux usées et d’usines d’élimination des déchetsMise en place de projets d’énergie renouvelableCréation d’installations d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures (OSR)

