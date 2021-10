Kiran Gosavi s’était enfui dans l’affaire et a été déclaré recherché par la police de la ville de Pune en 2019. Il était porté disparu depuis lors et n’a été repéré que lors d’un raid de croisière en tant que témoin du BCN.

La police de Pune a annoncé jeudi avoir arrêté Kiran Gosavi, le détective autoproclamé cité comme « témoin indépendant » par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) dans l’affaire de drogue en croisière impliquant Aryan Khan, en lien avec une affaire de tricherie déposé en 2018.

Avant sa détention, Gosavi a allégué que Prabhakar Sail, un autre témoin indépendant dans l’affaire de saisie de drogue impliquant Aryan Khan, mentait et a demandé que les détails de son appel et ses conversations soient divulgués.

« Prabhakar Sail ment. Tout ce que je veux demander, c’est que son rapport CDR doit être publié. Mon rapport CDR ou mes discussions peuvent être publiés, les rapports CDR de Prabhakar Sail et de son frère, ainsi que les discussions, devraient être publiés, tout sera clair », a déclaré Gosavi.

« Au moins un ministre ou n’importe quel chef de l’opposition du Maharashtra doit me soutenir. Au moins, ils devraient demander à la police de Mumbai ce que je demande (libérer le CDR et les discussions de Prabhakar Sail). Une fois ses rapports publiés, tout s’éclaircira », a-t-il ajouté.

Mercredi, la police de Mumbai a enregistré la déclaration de Sail pour la deuxième fois en lien avec son allégation de tentative d’extorsion par des responsables du NCB dans l’affaire de saisie de drogue impliquant Aryan Khan.

La police de la ville avait déclaré avoir reçu quatre demandes d’extorsion de la part du directeur de zone du NCB Mumbai, Sameer Wankhede, et d’autres responsables, et avait ouvert une enquête pour vérifier ces allégations. L’une des demandes a été envoyée par Sail, qui a allégué avoir entendu KP Gosavi, un autre témoin dans l’affaire du raid sur un navire de croisière, parler au téléphone à un certain Sam D’Souza au sujet d’une demande de 25 crores de Rs, dont 8 crores de Rs pour Sameer Wankhede. , a déclaré la police.

Gosavi était resté au secret peu de temps après que son selfie avec Aryan Khan soit devenu viral sur les réseaux sociaux et des questions ont été soulevées sur sa conduite lors de la saisie de la drogue. Il aurait voyagé dans l’Uttar Pradesh et aurait également exprimé son intention de se rendre devant la police de l’UP.

Cependant, mercredi, il s’est rendu à Pune et avait déclaré à une chaîne d’information qu’il comparaîtrait devant des agents du BCN qui mènent une enquête interne contre Sameer Wankhede à Mumbai, à la suite de laquelle il prévoyait de se rendre à la police de Pune. Gosavi, cependant, a été « attrapé » par la police de la police de Pune jeudi matin avant de pouvoir se rendre à Mumbai, a déclaré le commissaire de police de Pune.

