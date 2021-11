Traquer le messager : mettre fin à l’impunité pour la surveillance illégale

Nous savons que les enjeux de la surveillance numérique sont complexes. Le côté technique des outils utilisés et les moyens de les contourner sont compliqués. Tracer une ligne dure entre ce qui peut être acceptable pour aider à assurer notre sécurité personnelle et ce qui pousse nos sociétés vers le territoire orwellien est également compliqué.

Comme nous le montrent les révélations du Pegasus Project, la surveillance illégale est la dernière arme de l’arsenal toujours croissant utilisé contre les journalistes et les défenseurs des droits humains. En effet, la surveillance dans ce contexte équivaut à du harcèlement. Une activité pernicieuse qui peut facilement passer du harcèlement en ligne aux attaques physiques. C’est illégal. Elle affecte de manière disproportionnée ceux qui sont parmi les plus vulnérables, que ce soit en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur race ou de leur origine ethnique. Et si les gens sont autorisés à traquer en toute impunité, le problème ne s’arrêtera pas.

De plus en plus utilisé comme une tactique focalisée sur le laser, une arme pour intimider, instiller la peur et paralyser le travail des journalistes, ce type de surveillance met des sources en danger et empêche les journalistes de nous fournir des informations pour dénoncer le crime et la corruption, et de parler le vérité sur le pouvoir.

« Je ne pense pas que le gouvernement ait un problème avec les journalistes en tant qu’individus. Le gouvernement a un problème avec le peuple […] Il veut continuer à commettre des crimes dans l’ombre afin que personne ne découvre ces faits ou ne pose de questions à ce sujet. Et les journalistes sont ceux qui gâchent ce plan. » – Le journaliste azerbaïdjanais Sevinj Vaqifqizi

En cette Journée internationale pour mettre fin à l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, une journée préconisée par l’IFEX, nous devons mettre la surveillance au premier plan en tant que tactique qui menace la sécurité des journalistes, et attirer l’attention sur la façon dont l’impunité crée les conditions dans lesquelles elle continuer à prospérer.

Les membres de l’IFEX mettent depuis longtemps en garde contre les dangers des logiciels malveillants comme Pegasus. Produit du groupe israélien NSO, il infecte les téléphones des cibles, expose les données et accède même aux caméras et aux microphones. Malgré l’affirmation de l’entreprise selon laquelle elle contrôle ses clients sur la base de leurs antécédents en matière de droits humains, elle a vendu Pegasus à des régimes autoritaires, ainsi qu’à des pays comme le Mexique, où les cibles comprenaient des personnalités des médias, un scientifique du gouvernement et des enquêteurs internationaux sur les droits humains, unis en ayant publiquement posé des questions difficiles au gouvernement.

L’impact personnel d’une telle surveillance peut être dévastateur.

« Quand vous parlez, regardez ou faites quelque chose avec quelqu’un dans votre maison ou dans un café ou partout où vous vous trouvez, ils sont là pour vous écouter, regarder tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites dans votre chambre, sous la douche, dans votre cuisine, dans votre bureau avec vos amis ou n’importe qui d’autre. »—La journaliste mexicaine Carmen Aristegui : présentée ici

« Les membres de ma famille sont également victimes. Les sources sont victimisées, les personnes avec qui j’ai travaillé, les personnes qui m’ont dit leurs secrets privés sont victimisées.

À l’échelle mondiale, au moins 180 journalistes ont été sélectionnés comme cibles de Pegasus.

Les décennies que notre réseau a consacrées à la promotion de la sécurité des journalistes confirment qu’elle ne peut être pleinement réalisée dans un climat où les individus – ou les États – peuvent les intimider, les menacer et leur nuire, sans être tenus pour responsables. Tout au long de l’année, les membres de l’IFEX s’efforcent de traduire les coupables en justice et d’établir des conditions qui les rendront plus difficiles à commettre de tels crimes.

Nous savons que c’est une entreprise énorme. Bien qu’ils soient illégaux en vertu du droit international des droits de l’homme, les acteurs impliqués dans la surveillance illégale ne sont presque jamais tenus pour responsables.

Le défi consiste à identifier où intervenir, où dépenser notre énergie, où nous pouvons avoir le plus grand impact pour endiguer cette pratique prédatrice, y compris, mais sans s’y limiter, affronter les entreprises et les gouvernements qui permettent et participent à la surveillance illégale des journalistes.

C’est une bête à plusieurs têtes, la surveillance. Il existe de multiples points d’entrée pour effectuer le changement, du travail politique pour définir des limites sur ce qui est considéré comme une surveillance « nécessaire et proportionnée », à la pression sur les États pour qu’ils adoptent des normes internationales, aux contrôles sur les exportations de logiciels espions, au soutien des mesures préventives telles que le renforcement et la normalisation chiffrement.

Mettre fin à l’impunité pour la surveillance illégale doit faire partie de ce travail. C’est un long jeu, pas pour les faibles de cœur, et c’est encore plus vrai lorsque les auteurs des crimes sont des États. Mais nous savons, d’après notre expérience de recherche de responsabilité pour les agressions physiques contre des journalistes, que ce type de travail soutenu porte ses fruits. Il y a un peu plus d’une semaine, deux décennies de plaidoyer—par le membre de l’IFEX FLIP, par Jineth Bedoya Lima elle-même et par tant d’autres—ont conduit à la décision révolutionnaire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son cas et des preuves concordantes de l’implication de l’État dans les actes de torture physique, sexuelle et psychologique contre le journaliste. Cette décision crée un précédent important pour toute la région.

L’autre bonne nouvelle, c’est que nous avons beaucoup de ressources, de notre côté. Il existe un vaste réseau mondial de personnes – travaillant peut-être dans différents domaines ou se concentrant sur différents problèmes – mais avec les compétences, l’expertise et l’influence combinées nécessaires pour garantir que la surveillance illégale ne reste pas incontestée, que les coupables paient un prix, et que ce prix dissuade effectivement les autres. Tant que nous continuerons à tirer parti d’opportunités comme IDEI pour nous réunir, collaborer, apprendre les uns des autres et nous soutenir, faire entendre notre voix et trouver des points de pression stratégiques où nous pouvons avoir un impact réel, nous pouvons, et allons, contrer le fléau de la surveillance illégale. de journalistes.

À propos de l’auteur

Annie Game est la directrice exécutive de l’IFEX.