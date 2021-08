Traqueur de foudre EN DIRECT: Avertissement alors que de fortes pluies et des tempêtes s’abattent sur le Royaume-Uni – Alerte aux inondations | Météo | Nouvelles

in

Le Met Office a émis des avertissements d’orage jaune dans une grande partie de l’Irlande du Nord, de l’Angleterre et du Pays de Galles demain de midi à 22 heures. Les pluies torrentielles pourraient entraîner jusqu’à 40 mm de précipitations en quelques heures. Le Met Office avertit que là où se produisent les pires éclairs et inondations, il y a un risque qu’il y ait des retards ou des annulations dans les services de transport public et les routes.

Les maisons et les entreprises peuvent également être endommagées par des inondations ou même des éclairs, et les personnes vivant dans une zone avec un avertissement météorologique jaune actif sont invitées à surveiller la situation en ligne.

Certaines pannes d’électricité et d’autres services à court terme constituent également un danger si la foudre frappe cette infrastructure.

Les avertissements interviennent quelques semaines seulement après que de violents orages ont provoqué des inondations localisées dans des régions du pays, notamment l’île de Wight, Londres, Birmingham, Manchester et l’Aberdeenshire.

Dans l’est de Londres, de graves inondations ont provoqué la fermeture de l’hôpital de Whipps Cross et, à Manchester, l’hôpital général de Trafford a pris feu après avoir été frappé par la foudre.

Demain, les embruns et les inondations soudaines pourraient entraîner des conditions de conduite difficiles.

Le Met Office et RAC ont exhorté le public à redoubler de prudence dans ces conditions difficiles et à ne pas tenter de traverser les eaux de crue dans un véhicule.

Un temps plus sec et plus ensoleillé devrait suivre rapidement après le passage des conditions anormalement détrempées pour la saison ce week-end.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…