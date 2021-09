Traqueur de foudre en direct: des orages frappent le Royaume-Uni alors que des pluies torrentielles provoquent le chaos | Météo | Nouvelles

Les cartes des vents de pointe produites par WXCharts montrent une zone profonde de brassage rouge et violet à l’ouest du Royaume-Uni au cours des prochaines 24 heures.

Les conditions orageuses devraient se poursuivre au cours du week-end avant que la vitesse du vent ne culmine à 70 mph (113 km/h) à minuit le dimanche 3 octobre, selon les cartes.

Le système météorologique à basse pression apportera également de fortes précipitations dans tout le Royaume-Uni cette semaine.

Les régions occidentales de l’Écosse, du Pays de Galles et du nord-ouest de l’Angleterre devraient être les zones les plus humides.

Certaines régions connaîtront jusqu’à 25 mm de pluie par jour, très probablement dans l’est de l’Écosse et l’est de l’Angleterre, et plus largement, les Britanniques peuvent s’attendre à entre 10 et 15 mm de pluie.

Mercredi, le nord-ouest de l’Angleterre et le sud-ouest de l’Écosse pourraient voir jusqu’à 30 mm en seulement 12 heures.