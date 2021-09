Traqueur de foudre EN DIRECT: La vague de chaleur s’est éteinte alors que le tonnerre secoue le Royaume-Uni – nouvel avertissement météo | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune couvrant une grande partie de l’ouest et du nord de l’Angleterre, toute l’Écosse et toute l’Irlande du Nord aujourd’hui. Le temps anormalement humide verra les températures chuter après des jours de chaleur douce à travers le Royaume-Uni. NetweatherTV a déclaré: «Jeudi, une bande de pluie se déplacera vers le nord, se propageant dans la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles pendant la nuit de mercredi / jeudi, puis devenant lentement dans le nord de l’Angleterre et le sud de l’Écosse.

« Il peut encore y avoir des orages noyés dans la pluie, notamment dans le sud.

“Suivant, un temps plus clément avec des averses orageuses éparses se développera sur le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles, et cela s’étendra également à l’Irlande du Nord.”

Les prévisionnistes ont averti que là où le temps est le plus sévère, les maisons et les entreprises pourraient être inondées rapidement, avec des dommages à certains bâtiments dus aux inondations, à la foudre, à la grêle ou aux vents violents.

Il est également possible que certaines communautés rurales soient temporairement isolées par des routes inondées.

Les liaisons de transport pourraient être affectées et les routes bloquées contre les eaux de crue ou les débris tombés, il est donc conseillé aux gens de vérifier leurs trajets à l’avance pour gérer les retards éventuels.

