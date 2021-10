Traqueur de foudre EN DIRECT: les Britanniques se préparent au déluge d’orage – nouveaux avertissements du Met Office | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Met Office met en garde contre les inondations, les coupures de courant et les perturbations des transports dans le sud-ouest, le Pays de Galles et les Midlands. La tempête devrait frapper à 4 heures du matin et devrait durer jusqu’à midi. Grahame Madge, un porte-parole du Met Office, a déclaré: « Les déplacements tôt le matin pour se rendre à l’école et au travail sont susceptibles d’être perturbés pour certains dans la zone d’avertissement. »

