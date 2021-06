Traqueur de vaccin Covid MAPPED : Où au Royaume-Uni a le taux de vaccination le plus élevé ? Derniers chiffres | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus de 66 millions de vaccins contre le coronavirus ont été distribués à travers le Royaume-Uni depuis le début du déploiement. Les trois quarts de tous les adultes ont reçu au moins un vaccin, tandis que plus de la moitié sont désormais complètement vaccinés. Le sud-ouest de l’Angleterre est actuellement en tête des vaccinations, tandis que Londres est à la traîne.

Le Royaume-Uni devrait lever toutes les restrictions de Covid le 21 juin, ce qui permettrait à de grands groupes de se mélanger, sans distance sociale, pour la première fois depuis des mois.

Mais des inquiétudes ont été exprimées concernant la variante B.1.617.2 Delta, qui a été identifiée pour la première fois en Inde.

On pense que la variante est plus transmissible que les mutations précédentes, mais le vaccin est encore largement efficace contre elle.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: “Peu de temps après avoir vacciné les trois quarts des adultes avec une première dose, je suis ravi que nous ayons maintenant vacciné plus de la moitié des adultes avec la deuxième dose qui sauve des vies.

Où a le taux de vaccination le plus élevé en Angleterre ?

Le sud-ouest de l’Angleterre a le taux de vaccination le plus élevé du pays, au 30 mai, selon les derniers chiffres de Public Health England (PHE).

Près de 2,5 millions de personnes vivant dans le Sud-Ouest ont reçu les deux vaccins, ce qui équivaut à 46,9% de la population.

C’est la proportion la plus élevée d’adultes complètement vaccinés en Angleterre, l’Est de l’Angleterre arrivant en deuxième position (44,4%).

Londres avait de loin le taux de vaccination le plus bas du pays avec 31,4% – 8,3% de moins que la deuxième région la plus basse, le Nord-Ouest.

En regardant spécifiquement les régions locales d’Angleterre, Shropshire et Telford et Wrekin ont le taux de vaccination de premières doses le plus élevé parmi les plus de 80 ans.

Près de 100% des personnes de plus de 80 ans ont reçu au moins une dose du vaccin Covid.

Mais, incroyablement, 100 pour cent de tous les 75 à 79 ans en Angleterre ont maintenant été vaccinés.

Il y a quelques zones qui doivent encore vacciner entre 75 et 79 ans – y compris le Black Country et West Birmingham – mais PHE a arrondi le chiffre à 100 pour cent.

Toute personne de plus de 30 ans est actuellement éligible pour réserver un vaccin Covid.

La plupart des régions du pays ont désormais vacciné plus de 50 % des personnes âgées de 30 à 34 ans.

Le Derbyshire a la plus forte proportion de 30-34 ans recevant au moins une dose du vaccin, à 61,6%.

Cependant, seulement 33,4% des 30-34 ans ont reçu un jab à Bath, North East Somerset, Swindon et Wiltshire – la proportion la plus faible du pays.

Le nombre de personnes recevant les deux doses de vaccin continue également d’augmenter.

On estime que 92% de tous les plus de 80 ans sont désormais entièrement vaccinés dans toute l’Angleterre.

Plus de 95 pour cent des 70-74 ans ont reçu leur deuxième dose, ainsi que 90 pour cent des 65-69 ans.

Plus de la moitié des 50-54 ans sont désormais complètement vaccinés.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a toutefois admis qu’il restait encore du travail à faire avec le déploiement du vaccin.

“Plus de la moitié des adultes britanniques ont maintenant été complètement vaccinés et bénéficient d’une protection maximale contre ce terrible virus, ce qui fait chaud au cœur”, a-t-il déclaré.

“Tous ceux qui ont reçu leur deuxième dose peuvent pousser un énorme soupir de soulagement sachant qu’ils bénéficient d’une protection ultime contre le virus et les nouvelles variantes.

“Nous avons parcouru un chemin incroyablement long en un peu moins de six mois avec notre programme de vaccination. Mais notre travail n’est pas encore terminé. Si vous avez reçu une dose, veuillez revenir pour votre deuxième vaccin lorsque vous recevrez l’offre.”