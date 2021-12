Traqueur du Père Noël LIVE : Où est le Père Noël MAINTENANT ? Comment suivre le Père Noël CE SOIR | Royaume-Uni | Des nouvelles

La veille de Noël, le Père Noël, aidé de ses huit rennes, s’embarque dans son traîneau rempli de cadeaux à remettre à tous les enfants du monde qui ont été sages cette année. Va-t-il sauter dans votre cheminée ? Vous pouvez suivre leurs progrès pour savoir où ils se trouvent actuellement dans le monde.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) suit le Père Noël depuis plus de 60 ans. Ils disent : « Vingt-quatre heures par jour, 365 jours par an, le NORAD suit les avions, les missiles, les lancements spatiaux et tout ce qui vole sur ou autour du continent nord-américain, tout en accomplissant d’autres missions très importantes. Nous sommes la seule organisation qui a la technologie, les qualifications et les gens pour le faire. Et, on adore ça ! NORAD est honoré d’être le traqueur officiel du Père Noël! »

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…