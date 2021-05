“ Trash-parler ” et un sourire: le respect de Doncic et Nowitzki

Lorsque Luka Doncic a fait ses débuts en NBA, Dirk Nowitzki était à un mois de son 40e anniversaire. C’était la dernière saison de l’une des plus grandes légendes de la compétition, un avant et un après. Le joueur le plus important de l’histoire des Dallas Mavericks, après 21 saisons, a dit au revoir au basket-ball. Dans son dos, 1522 matchs, 31560 points, 14 All Star, un MVP et le ring, le seul du record de franchise. Gloire éternelle et vide sans fin, comme dans tout adieu de telles dimensions. Donnie Nelson, directeur général de la franchise, ne craignait cependant pas la nouvelle ère. Les mêmes yeux qui, deux décennies plus tôt, s’étaient absorbés avec les mouvements de la puissance allemande en avant, le faisaient désormais avec ceux d’un jeune meneur slovène qui, à 19 ans, avait déjà tout gagné en Europe. Il l’a suivi dès le premier jour. Pour être exact, depuis son troisième match en tant que professionnel, et il était clair qu’il devrait être son choix dans le repêchage le moment venu., il devrait être celui qui, au fil du temps, a choisi (car on ne peut jamais faire plus que ça) de combler ce vide futur: «J’avais ce sentiment et je pensais pouvoir jouer en tant qu’organisateur, ce qui était comme un croisement entre Magic et Bird. C’est la première chose que j’ai vue. Cela et que c’était une machine triple-double », se souvient-il cette saison à propos de ses premières notes dans le livre du scoutisme.

Luca et Dirk ont ​​pu partager une saison, comme une mise en scène de ce relais que seul le temps jugera. Bien que les révolutions soient élevées, il est encore tôt; mais la ligne de succession devait être celle-là. Dallas a fait tout son possible pour obtenir une place privilégiée dans la loterie du repêchage et, avec une amende de 600 000 $ et des échanges entre les deux, il a atteint son objectif.: 24 victoires, treizième place, Trae Young et Doncic. Le parcours suivant, en préambule à tout ce qui s’est passé depuis, était déjà autre chose: 33 victoires et un sentiment de projet en fermentation. Pour Dirk, 7,3 points et 3,1 rebonds en guise d’adieu; pour Luka, 21,2 + 7,8 + 6 et de nombreux enseignements. 21 ans de leadership européen lui ont serré la main et l’ont invité à continuer sur la même voie; bien qu’il ait dû le gagner.

Sur le podcast Bill Simmons (The Ringer), la légende allemande a assuré que ses premières impressions de voir jouer Doncic étaient un mélange de doutes et de certitudes. Il était conscient de son potentiel, démontré plus qu’assez en ACB et en Euroligue; mais il n’était pas clair pour lui que son style de jeu pouvait exploser dans les systèmes dominants et parmi les profils plus physiques des États-Unis. Puis les hésitations furent de courte durée. “En me préparant pour ce repêchage, je n’ai pu voir que quelques faits saillants en lui. Je me suis dit: ‘Oh, il a l’air grand pour un meneur, mais je ne sais pas s’il sera capable de suivre le rythme athlétique. cela est exigé ici. Il n’a pas l’air le plus rapide, il a facilement surpassé ses rivaux en Euroligue, mais les défenseurs en NBA sont quelque peu différents». Je ne le savais pas vraiment très bien, mais je pensais aussi qu’il pouvait devenir un joueur très talentueux, un grand extérieur. Il ne savait pas qu’il était en fait plus rapide qu’il n’en avait l’air, et il ne savait pas à quel point il était bon passeur et tireur. Cela m’a donc surpris à plusieurs niveaux », a déclaré Nowitzki au journaliste américain.

Ce recul, cette fausse lenteur, ce cadeau pour marquer à des moments cruciaux … Dirk, comme le reste de la NBA, a eu besoin de peu de temps pour se rendre compte à quel point l’ancien joueur du Real Madrid était spécial. Dans votre cas, oui, souvenez-vous du moment exact où vous l’avez remarqué. Il ne s’y attendait pas et l’a provoqué lui-même la première fois qu’il avait: dans le premier «entraînement» avec Doncic: “Il est venu sur le terrain de préparation, et vous savez, avant le début de la pré-saison, quelques semaines avant, les joueurs s’entraînent ensemble, cinq contre cinq … Le premier jour, il (Doncic) jouait déjà très bien et partait très bien J’ai fixé mon regard sur lui et je me suis dit: “Je dois le tester un peu.” Je l’ai malmené et envoyé sur la ligne des lancers francs. Je me suis approché de lui et j’ai commencé à parler de trash: “ Il n’y a aucun moyen que vous allez prendre ces deux lancers francs. ” Il m’a juste souri et n’a rien dit. Et il a marqué ces deux coups. Alors, il a tout de suite gagné mon respect pour son sang-froid, pour sa maturité à 19 ans », raconte la légende allemande. Passé, présent et futur.