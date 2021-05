Trauma et chagrin: les jours les plus sombres de Delhi, écrit Coomi Kapoor

Un afflux régulier de nécrologies dans les journaux nous rappelle que de nombreux journalistes d’antan ont également été victimes.

En tant que journaliste dans la capitale depuis un demi-siècle, j’ai été témoin de traumatismes et de chagrins. Connaught Place en flammes, des foules déchaînées tirant les Sikhs de leurs maisons, un exode de migrants aux proportions bibliques pendant le verrouillage. Des bombes artisanales et des attaques terroristes. Mais la récente explosion de cas de Covid-19 et le chaos et le chaos dans son sillage étaient différents de toute tragédie précédente. Cela a eu un impact sur pratiquement chaque seconde maison. Les signes d’une catastrophe imminente étaient omniprésents, alors comment nos planificateurs auraient-ils pu ne pas réagir avec plus d’urgence? Le hurlement continu des sirènes d’ambulance toute la nuit, les groupes WhatsApp et les médias sociaux inondés de demandes désespérées à l’aide pour obtenir un lit d’hôpital, des bouteilles d’oxygène, du remdesivir, du plasma et al. Chaque jour apportait de nouvelles mauvaises nouvelles, des amis luttant pour survivre ou s’éloignant. Un afflux régulier de nécrologies dans les journaux nous rappelle que de nombreux journalistes d’antan ont également été victimes. Mon mari et moi sommes revenus de l’hôpital pour apprendre qu’un ami cher était mort dans son sommeil à la maison la même nuit. Le résultat de son test confirmant qu’il était positif n’est venu qu’après sa mort. Ce n’est pas un événement inhabituel puisque les laboratoires surchargés sont inondés d’un arriéré croissant. Les autorités sanitaires de la ville semblent avoir levé la main, complètement en mer à cause des données de suivi.

Conte de deux villes

En mars, j’ai passé beaucoup de temps à Mumbai, alors que les cas augmentaient régulièrement dans tout le Maharashtra, alors même que nous, à Delhi, avec une incroyable orgueil, nous nous trompions en pensant que le pire était passé. Mumbai a peut-être eu un très grand nombre de cas de corona, mais ce qui ressortait était la façon dont la société municipale de Brihanmumbai dirigée par un commissaire municipal dynamique, Iqbal Singh Chahal, avait mis en place des systèmes. Au lieu d’une salle de guerre centrale chaotique et non coordonnée, il avait divisé sa ville en quartiers séparés et assigné des responsabilités spécifiques. J’ai eu un aperçu direct du fonctionnement du système puisque mon cousin vivait dans un immeuble où 40 personnes ont été testées positives au cours du mois. Étonnamment, chaque personne qui avait besoin de lits de quarantaine ou d’un lit d’hôpital était hébergée, sans que personne n’ait à tirer les ficelles. Le directeur de l’immeuble s’est silencieusement coordonné avec le BMC, qui a attribué un hôpital ou un centre et a envoyé une ambulance dans l’heure. Chahal reçoit à juste titre des applaudissements, mais son patron devrait l’être aussi. Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a peut-être la réputation d’être décontracté, mais il se rend compte que la délégation de pouvoirs est la marque d’un leader confiant. Lorsqu’il a nommé Chahal, Thackeray lui a dit que si vous faites bien, vous pouvez vous en attribuer le mérite; si vous échouez, je prendrai le blâme. Un contraste avec la culture de la capitale, où chaque fonctionnaire et scientifique ne regarde que vers le haut pour trouver l’inspiration et se détourne des initiatives individuelles. Le conseiller scientifique principal du pays ne voit rien d’ironique à nous informer qu’une troisième vague Covid est inévitable, au milieu d’une deuxième vague, qu’il n’a pas su anticiper correctement. À Delhi, l’aide la plus concrète pour l’organisation des secours, des bouteilles d’oxygène, des distributeurs d’oxygène, des médicaments, etc. est venue initialement de gurdwaras, d’ONG, de groupes de bons samaritains et d’associations de colonie résidente, et non de l’administration.

Vide de vaccin

Après s’être félicité il y a un an que nous étions le plus grand distributeur de vaccins au monde, nous découvrons maintenant que nous avons une pénurie de vaccins majeure. Notre principal fabricant, le Serum Institute of India, a également manqué à ses engagements internationaux qui ont été payés par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) l’année dernière. Le PDG de SII, Adar Poonawalla, a commencé à fabriquer AstraZeneca à partir d’octobre de l’année dernière, bien avant que le ministère de la Santé n’autorise le vaccin en janvier 2021. À la fin de 2020, le SII avait stocké 200 millions de doses. Poonawalla a risqué 200 millions de dollars de son propre argent et 600 millions de dollars supplémentaires ont été collectés à l’échelle internationale. Le Centre a repris la distribution de vaccins en Inde et a interdit les exportations en mars, mais n’a toujours pas précisé ses exigences au fabricant. Quel homme d’affaires va agrandir ses installations sans engagement financier clair ni offre d’investissement pour accélérer la production. Les autorisations financières du gouvernement ne sont arrivées qu’à la fin avril.

Autruche

Même après une semaine, le gouvernement central n’a pas pu expliquer à la Haute Cour de Delhi pourquoi la capitale était privée de sa juste part d’oxygène. Les patients étaient à bout de souffle et les hôpitaux vivaient dans la panique constante que leurs approvisionnements en oxygène ne dureraient pas la nuit. Pourtant, des approvisionnements en oxygène et des ventilateurs transportés par avion comme aide de l’étranger pouvaient être vus gisant dans les hangars de l’aéroport de Delhi. Nos bureaucrates ont perdu un temps précieux à organiser un système de coordination centralisé pour fournir de l’oxygène. Le tribunal a comparé les réponses différées du gouvernement central à celles d’une autruche enfouissant sa tête dans le sable. Il faut dissiper la crainte, fausse, espérons-le, qu’il y ait du favoritisme en jeu dans l’allocation de ressources vitales aux États.

