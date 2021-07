01/07/2021

Le 07/02/2021 à 02:30 CEST

Le joueur italien Stefano Travaglia, numéro 285 de l’ATP et le Hongrois Marton fucsovics, numéro 456 de l’ATP remporté lors de la trente-deuxième finale de Wimbledon en une heure et trente et une minutes par 3-6, 6-2 et 6-2 joueur de tennis géorgien Nikoloz Basilachvili, numéro 356 de l’ATP et moldave Radu Albot, numéro 141 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons à voir la paire gagnante en seizièmes de finale à Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses rivaux à une occasion, tandis que les vainqueurs l’ont fait 4 fois. De plus, Travaglia et Fucsovics ont réalisé 62% au premier service, 3 doubles fautes et réalisé 74% des points de service, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 69%, ils ont commis 3 doubles fautes et réalisé 55% des points de service.

Travaglia et Fucsovics se retrouveront en seizièmes de finale de la compétition avec les vainqueurs du match entre Gianluca Mager Oui Laslo djere contre bélier Rajeev Oui Joe Salisbury.

Le tournoi Wimbledon Double Masc. Il se déroule sur du gazon extérieur et au cours de celui-ci un total de 64 couples y participent. De plus, sa célébration a lieu entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.