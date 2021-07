Travail à domicile : comment diviser votre temps pour vous imprégner des bonnes habitudes de vos enfants

Encouragez vos enfants à se divertir et à s’occuper, mais aidez-les à gérer leur temps judicieusement.

Par Sumita Minhas,

Entre les cours en ligne fixes, les devoirs, les activités et juste le temps de jouer, il y a de quoi faire. Dans une configuration de travail à domicile, vous avez souvent envie de travailler tôt le matin ou tard le soir pendant que vos enfants dorment, en particulier lorsque vous devez vous concentrer sur plusieurs tâches. C’est peut-être une façon prudente de gérer le temps pour les parents qui travaillent, mais pour les enfants, il est surréaliste de vous voir donner la priorité à votre emploi du temps à l’écran.

La plupart des enfants n’ont pas les compétences cognitives pour organiser leur emploi du temps de manière indépendante jusqu’à ce qu’ils soient plus âgés et ont donc besoin de conseils pour planifier et hiérarchiser leur temps. Enseigner aux enfants des stratégies de gestion du temps dès leur plus jeune âge les aide à intérioriser le processus, ce qui les prépare à réussir tout au long de leur vie. Avec de jeunes enfants, vous devrez vous concentrer sur leurs besoins, sinon ils pourraient se sentir négligés. Mais supposons que vous ayez un enfant plus âgé qui puisse assumer des responsabilités supplémentaires. Dans ce cas, vous pouvez les configurer avec des instructions et des activités explicites pour prendre soin de jeunes enfants ou effectuer des tâches ménagères.

Être soudainement plongé dans la tendance New Normal du travail à domicile avec le stress supplémentaire d’une pandémie mondiale qui fait rage, l’attente de l’école virtuelle de vos enfants et l’épuisement mental ne manqueront pas de faire des ravages. Il est essentiel de réaliser que le travail à domicile est un défi non seulement pour vous, mais aussi pour les enfants. Ils sont confinés à la maison à un âge où ils ne savent même pas comment exprimer leurs sentiments d’ennui critique, et la solitude est éprouvante. La situation est également nouvelle pour eux. Leur monde entier a été bouleversé, rendant les choses déroutantes, compliquées et accablantes en même temps. Pour compliquer les choses, ils ne comprennent pas votre indisponibilité même si vous êtes à la maison. Vos enfants savent seulement que vous êtes à la maison -Yay ! C’est la récréation! C’est l’heure du goûter! C’est l’heure de lire un livre pour la 100e fois ou d’envoyer une erreur à maman pour qu’elle rejoue à des jeux sur son téléphone !

Selon votre situation, vous constaterez peut-être que vous êtes soudainement confronté à des tâches ménagères avec le travail de bureau, la parentalité et même l’école simultanément pendant la journée. Parfois, un simple point de vue peut nous aider à gérer les choses plus sainement. Ne laissez pas votre enfant se sentir négligé lorsque vous êtes physiquement à ses côtés, mais promenez-vous rapidement dans le pâté de maisons, lisez quelques livres ensemble ou organisez une soirée dansante en famille dans la cuisine. Même quelques minutes de qualité passées avec votre enfant loin du travail peuvent lui permettre de se sentir rafraîchi et entouré. Cela aidera davantage à faire le plein d’hormones heureuses de dopamine, d’ocytocine, de sérotonine et d’endorphines, qui développent des états d’esprit sains chez les enfants pour permettre le développement de capacités de réflexion d’ordre supérieur.

Si vos enfants sont des élèves scolarisés, les parents devraient saisir cette heureuse opportunité pour montrer comment réussir leurs enfants. Aidez-les à être ponctuels en planifiant leur emploi du temps quotidien, en aménageant un bon espace de travail et en établissant des objectifs pour la journée ou la semaine.

Si possible, ne choisissez pas d’être un parent permanent d’enseignement à domicile – il est probable que votre enfant d’âge scolaire suivra une forme d’école virtuelle. Ce sera formidable s’ils peuvent interagir avec leurs pairs et un enseignant, même virtuellement. Le fait est que votre enfant a toujours besoin d’un enseignant et qu’il en a, et surtout, cet enseignant n’est pas vous.

Votre travail est, bien sûr, votre priorité, mais viser un avenir meilleur pour votre enfant n’est pas négociable. Soutenez-les et encouragez-les dans leur apprentissage, mais n’essayez pas de trop expliquer les fractions ou l’accord sujet-verbe.

Assurez-vous que l’enfant dispose de l’espace nécessaire pour travailler avec la technologie et les fournitures dont il a besoin, mais ne le surveillez pas à chaque instant. Laissez les enseignants faire leur travail pendant que vous pouvez faire d’autres choses pour garder votre enfant impliqué.

La technologie n’est pas toujours une mauvaise chose. Il existe plusieurs ressources en ligne pour aider à garder les enfants occupés et à façonner leur apprentissage. Il existe des films pour occuper vos tout-petits pendant que vous travaillez à côté d’eux sur le canapé. Cela peut être une excellente activité pour vous occuper tous les deux sans aucun sentiment d’ennui pour votre enfant. Pour maintenir un équilibre sain entre l’apprentissage du nouvel âge et les activités physiques, vous devez être attentif à l’organisation des jeux, de la lecture et des interactions humaines au cours d’une journée.

Les parents doivent être des modèles pour leurs enfants en leur donnant le bon exemple. Les enfants apprennent en observant les environs tous les jours, il devient donc vital pour les parents de montrer le meilleur de leurs tout-petits. En plus d’étudier ou de s’amuser, se livrer à des activités telles que le jardinage, la fabrication d’objets d’artisanat innovants à partir de blocs de construction ou d’argile et même les tâches ménagères peuvent être utiles pour occuper les enfants avec quelque chose de productif.

Des défis comme le travail à domicile avec des enfants peuvent éventuellement être bénéfiques pour tout le monde. Vos enfants peuvent apprendre des leçons d’indépendance en étant plus réalistes. Être présent toute la journée peut renforcer vos liens et améliorer la communication.

Aborder votre vie professionnelle d’une nouvelle manière dans le nouvel écosystème normal peut conduire à des changements et à une croissance favorables. Cette situation cruciale vous permet de repenser et de modeler tous les domaines de votre vie. Faites attention aux besoins émotionnels de votre enfant. Vos enfants peuvent avoir besoin de plus d’amour, d’affection et d’attention pendant cette période, même si une crise de colère laisse toutes les personnes impliquées épuisées ou frustrées. Votre enfant est puisé dans vos émotions, ainsi que dans l’énergie globale du monde. Ils peuvent avoir des difficultés à s’adapter à une nouvelle routine ou se sentir trop stimulés – assurez-vous que chaque jour est une aventure pour faire partie de quelque chose de nouveau et d’excitant.

Jouez de la musique apaisante dans votre maison pour aider à stimuler les sentiments de relaxation. Encouragez vos enfants à se divertir et à s’occuper, mais aidez-les à gérer leur temps judicieusement. Mettez en place des activités appropriées pour les garder impliqués.

Les enfants peuvent également être trop préoccupés par toutes les autres petites choses qu’ils voient ou entendent, alors limitez leur temps d’écran et laissez-les s’ennuyer occasionnellement. Soyez poli dans votre approche et définissez des limites, des attentes, des conséquences et des présomptions claires.

Chaque jour qui passe, ils apprennent à connaître diverses tâches physiques et mentales. Il leur est facile de prendre des habitudes (qu’elles soient bonnes ou mauvaises). Un parent doit toujours encourager l’enfant à utiliser des phrases saines comme Merci, De rien et Excusez-moi. Les guider avec ces phrases à un plus jeune âge les aidera à les intégrer à leur mode de vie.

Par conséquent, pour les aider à faire de leur mieux pour avoir un avenir radieux, les parents s’efforcent toujours de faire en sorte que leur enfant n’apprenne et n’adopte que de bonnes habitudes et pratiques. Elle est souvent liée à un niveau élevé de discipline, de maîtrise de soi et d’autogestion. Ces habitudes aideront les enfants dans divers aspects de leur vie lorsqu’ils grandiront et seront exposés au monde réel.

(L’auteur est le directeur de la Podar World School Jaipur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

