Travail de glace! La star d’EastEnders Danny Dyer a construit un igloo dans son jardin ⋆ .

C’est une blague sur la neige; La star d’EastEnders, Danny Dyer, a construit un igloo de 5 000 £ dans son jardin.

Danny – qui joue Mick Carter dans le feuilleton BBC One – a trouvé un moyen ingénieux de socialiser dans la chaleur tout en suivant les règles actuelles du Coronavirus, qui permettent uniquement de se mélanger avec d’autres ménages dans les espaces extérieurs.

“ At Home With The Buckleys ” est la chaîne Youtube de la star de The Inbetweeners James et de sa femme Clair et dans un épisode mis en ligne le 14 avril, ils ont visité les teinturiers et Danny a fièrement montré sa création.

Bon ami avec James, Danny a montré sa création dans le vlog, en disant: «C’est donc un dôme que j’ai construit de mes propres mains; en bois, tout est beau.

James – qui a joué Jay Cartwright dans la sitcom E4 – est l’ami de Danny depuis des années et a assisté au mariage de Danny et Jo en 2017.

Comme les soirées ne sont pas vraiment chaudes pour le moment, l’igloo a l’air parfait pour la période de l’année et a même été décoré de ballons qui font la promotion de la nouvelle gamme de poussettes de sa fille Dani.

Danny a branché la collection de Dani dans le vlog et après que lui et sa femme Jo se soient disputés en plaisantant à propos de ses pets.

Soirée standard dans la maison Dyer – ou igloo – alors!

