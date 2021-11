travail de récupération avec son fils Charlie Axel

Nouvelles connexes

Tiger Woods Il a pris d’assaut le monde du golf en février dernier lorsqu’il a subi un très grave accident de la circulation. Le joueur américain a perdu le contrôle de son véhicule et a quitté la route à toute vitesse dans ce qui s’est avéré être un accident des plus choquants. Beaucoup craignaient pour la vie de l’un des plus grands sportifs.

Depuis ce jour, le golf mondial est resté un peu orphelin car un de ses parents était sur le point de laisser sa dernière image. Miraculeusement, Tiger lui a sauvé la vie et les blessures subies dans l’accident ne sont pas devenues incompatibles avec son intégrité vitale, même si elles lui ont causé de très gros problèmes, notamment aux jambes.

Tiger a subi une intervention chirurgicale pour subir une reconstruction presque totale de ses membres inférieurs. Beaucoup craignaient qu’il ne puisse plus marcher, une bataille qui est maintenant gagnée malgré le fait qu’il y a quelques mois cela semblait presque impossible et c’est que Tiger est plongé dans une guerre qui est presque un miracle quotidien.

Image de la voiture de Tiger Woods après l’accident

Woods a été caché des médias et des réseaux sociaux pendant des mois. Il est resté un certain temps à l’hôpital jusqu’à ce qu’il s’installe dans sa résidence pour poursuivre son processus de rééducation, celui qu’il mène jour après jour. Son objectif n’est pas principalement de rejouer au golf, mais de profiter à nouveau de son quotidien et de sa famille, qui a le sentiment de se remettre ces dernières semaines après des années de défaite.

Le gagnant de 15 000 $ est resté pendant de nombreuses années à l’écart du chemin du bien. Plus protagoniste pour ses problèmes extra-sportifs que pour ses exploits en piste, l’alcool, la drogue et les pierres d’achoppement torrides étaient plus fréquents que les victoires et les gros coups. C’est ainsi qu’il a creusé sa propre tombe dont il n’a réussi à sortir qu’à quelques reprises. 2019 a été la dernière lueur d’une lueur terne avec cette victoire impériale au Maîtres d’Augusta. Onze ans plus tard, il était le vainqueur d’un grand tournoi, chose qu’il n’avait pas goûtée depuis 2008.

A cette occasion, Woods a certifié sa victoire dans son troisième US Open et il a passé plus d’une décennie sans lever les bras dans un grand tournoi jusqu’à il y a deux ans, il a boutonné sa cinquième veste verte. Maintenant, Tiger fait face à une autre grande bataille, celle de certifier une guérison miraculeuse qui a déjà pris des mesures considérables.

Une fois le premier processus terminé, celui d’accomplir des choses aussi simples et quotidiennes que se tenir debout et se soutenir, Tiger a pu laisser son lit et son fauteuil roulant derrière lui et fabriquer des béquilles pour ses nouveaux compagnons. Cependant, le fait qu’il n’ait pas fait d’apparition a nourri l’espoir que cette course longue distance puisse se terminer par la victoire.

Son présent est beaucoup plus porteur d’espoir que son passé. Jusqu’à il y a quelques semaines, la seule chose que l’on savait, c’est que Tiger ne pouvait pas faire cette apparition stellaire dans le Coupe Ryder que l’équipe de États Unis Je l’avais préparé, car il était destiné à faire partie de l’équipe technique en guise d’hommage. Cependant, le nouveau Tigre marche déjà avec aisance, est revenu sur les terrains de golf et porte même une protection sur sa jambe droite qui montre la cruauté d’une reprise aussi compliquée.

Travailler avec charlie

Dans ce processus long et fastidieux, Tiger Woods compte sur une aide particulière qui fait la différence et qui accélère son retour. Il s’agit du soutien inconditionnel de votre enfant Charlie Axel, qui est la clé de son rétablissement physique et mental.

Charlie n’a que 12 ans, mais il sait déjà ce qu’il veut pour son avenir. Young Woods rêve d’être un golfeur professionnel et de suivre les traces de son père. Les experts disent que le garçon est talentueux et a même été vu jouer avec Tiger dans des tournois parent-enfant.

Maintenant, à son retour aux champs, Tiger agit non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu’enseignant. Il y a des moments fréquents que les deux partagent tandis que le vainqueur des 15 grands hâte sa convalescence pour retourner sur les terrains de jeu. Grâce à cette surveillance de son fils, il a été possible de voir Tiger revenir au vert, quelque chose qui semblait beaucoup plus éloigné compte tenu de l’état terrible dans lequel il s’était retrouvé après ce terrible accident qu’il a subi en février.

Le petit Charlie Axel poursuit sa carrière sous les conseils de son père avec la confiance de celui qui a son meilleur professeur à la maison avec plus de temps que jamais, mais aussi avec la pression que l’ombre de l’un des plus grands de tous les temps enveloppe le tout. en haut. Son processus de maturation se déroule parallèlement au rétablissement de son père, l’un étant la clé de l’autre et vice versa. La chose la plus importante pour Tiger est que grâce à lui, il aime à nouveau le golf et se sent à nouveau comme un père.

Tiger Woods s’entraînant avec son fils Charlie Axel Twlegion

Les révélations de Thomas

Une autre des personnes qui sont très proches de la reprise de Tiger Woods est son grand ami Justin Thomas. Le golfeur américain est devenu un autre des grands supporters du vainqueur des 15 grands avec qui on le voit fréquemment. Thomas a révélé qu’il essaie de rencontrer Tiger chaque semaine et qu’il constate de grands progrès dans son processus de rééducation.

De plus, il a confirmé la grande union qu’il a avec son fils Charlie Axel et comment ils travaillent ensemble côte à côte pour amener le petit au sommet, pour continuer à profiter de sa passion, un projet qui renforce ainsi le rétablissement du père.

Justin a parlé sur le podcast No Laying Up de la façon dont il est, pour beaucoup, le meilleur golfeur de tous les temps et de ses projets futurs. Thomas a avoué qu’ils ont beaucoup parlé du retour possible de Tiger et c’est pourquoi il pense que l’ancien numéro 1 mondial ne reviendra en aucun cas, mais ne le fera que s’il peut se sentir compétitif et à un niveau suffisant pour combattre à nouveau sur le circuit professionnel.

« Je sais qu’il va essayer. Je pense que nous ne le verrons jamais jouer s’il n’arrive pas à bien faire les choses. » Justin affirme également que les deux ont été sincères et qu’ils ont mis sur la table la possibilité que les options de retour aient disparu comme leurs meilleurs coups l’ont fait à leur époque. Pour autant, il n’exclut pas que cette reprise, qui est en passe d’être miraculeuse, puisse rendre ce grand talent aux fans pour mettre la touche finale à sa carrière.

« Je pense qu’il sait qu’il y a de fortes chances qu’il ait déjà eu la dernière chance de sa carrière. Mais en même temps, je sais à quel point il est déterminé. Je sais qu’il voudra au moins réessayer. » Et dedans se trouve un Tigre qui ne jette pas l’éponge, qui a jeté ses béquilles il y a bien longtemps et qui est désormais de retour sur le green, même s’il suit la progression de son petit Charlie.

Tiger Woods, lors du Masters 2020 REUTERS

Ne perd pas l’ambition

Alors que n’importe qui d’autre aurait déjà raccroché ses bâtons, Tiger veut profiter de la balade. Il se rétablit contrairement à tout ce qu’il avait connu dans une carrière en proie aux blessures. Mais il s’agit d’un exercice de survie car il aurait pu rester entre les fers de son cher SUV. Mais il est allé de l’avant et s’est accroché à la vie et à l’amour du golf.

Désormais, il effectue une récupération quotidienne fastidieuse et monotone qui le pousse non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Mais c’est un nouveau Tigre. « Il va bien, compte tenu de tout ce qui se passe. » C’est ce que dit Justin Thomas de son ami dont il est fier car avant d’être joueur il redevient père.

Tiger a encore un long chemin à parcourir, mais il fait des pas vers un retour qui pourrait être l’une des plus belles histoires de ces dernières années. Beaucoup de fans rêvent de revoir Woods sur un parcours de golf laissant sa magie, celle qui est restée dans l’ambiance depuis sa victoire au Masters 2019. Cependant, tout le monde dans son environnement est clair que son retour sera soumis au niveau que je peux offre. Le miracle est en route.

