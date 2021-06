Travail en cours ! Piyush Goyal passe en revue diverses sections du projet de corridor de fret dédié des chemins de fer indiens

Sur les DFC, les trains de marchandises circuleront à la vitesse maximale de 100 km/h contre la vitesse maximale actuelle de 75 km/h.

Projet de corridor de fret dédié : récemment, le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal a examiné les progrès de diverses sections du corridor de fret dédié (DFC) des chemins de fer indiens. Selon le ministre des Chemins de fer, les DFC joueront un rôle important dans la réalisation de la vision du Premier ministre Narendra Modi d’un Aatmanirbhar Bharat en offrant une connectivité améliorée, des coûts logistiques réduits ainsi qu’une vitesse de fret accrue. Le projet DFC, comprenant deux corridors, le DFC oriental et le DFC occidental, est mis en œuvre par la Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL). Sur les DFC, les trains de marchandises circuleront à la vitesse maximale de 100 km/h contre la vitesse maximale actuelle de 75 km/h. En outre, la vitesse moyenne des trains de marchandises sera également augmentée à 70 km/h par rapport à la vitesse actuelle de 26 km/h.

Le corridor de fret dédié à l’Est partira de Sahnewal près de Ludhiana et se terminera à Dankuni dans l’État du Bengale occidental. L’EDFC de 1875 km de long traversera les États de l’Haryana, du Pendjab, du Bihar, de l’UP et du Jharkhand. Le Western Dedicated Freight Corridor reliera Dadri dans l’État de l’Uttar Pradesh au port Jawaharlal Nehru (JNPT) dans la ville de Mumbai. La route WDC longue de 1506 km traversera les États de l’Uttar Pradesh, du Gujarat, de l’Haryana, du Rajasthan et du Maharashtra.

Récemment, le DFCCIL a annoncé que dans un premier temps, un essai de train de conteneurs à double empilement a été effectué sur DFC du port de Mundra dans l’État du Gujarat à CONCOR Kathuwas MMLP Région de la capitale nationale (NCR) après l’achèvement de la liaison entre New Palanpur et New Kishanganj . Selon DFCCIL, le râteau contenait 178 conteneurs au total avec cinq des conteneurs destinés à New Kathuwas au Rajasthan (NCR) ; 78 conteneurs pour la gare de Dhandari Kalan à Ludhiana, Punjab ; 90 conteneurs pour Dadri (NCR) dans l’Etat d’Uttar Pradesh et cinq conteneurs pour la gare de Panitola dans l’Etat d’Assam.

