Travail en cours! Projet ferroviaire Katra-Banihal des chemins de fer indiens pour relier le Cachemire dans un délai de 2 à 3 ans; des détails

Le projet USBRL, d’une valeur de 21 653 crores de Rs, reliant le Cachemire au reste de l’Inde devrait être achevé d’ici 2 à 3 ans.

Les travaux sur le projet Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link (USBRL) des chemins de fer indiens, d’une valeur de 21 653 crore Rs, reliant le Cachemire au reste de l’Inde devraient être achevés dans les 2-3 ans. Le directeur général du chemin de fer du Nord, Ashutosh Gangal, a été cité dans un rapport du PTI disant qu’il n’y avait pas de problème d’infiltration dans les tunnels en construction car ils sont en forme de fer à cheval pour que l’eau s’écoule. On dit que le projet USBRL est le projet infra ferroviaire le plus difficile entrepris après l’indépendance de l’Inde. Le projet a manqué plusieurs échéances au milieu d’énormes augmentations de coûts depuis l’année 1997, lorsque le PM HD Deve Gowda de l’époque a jeté les bases du projet à Udhampur.

Gangal et d’autres hauts responsables des chemins de fer indiens étaient à Kauri au Jammu-et-Cachemire pour assister à l’achèvement de l’arche du plus haut pont ferroviaire du monde, qui s’élève à 359 mètres au-dessus du lit de la rivière Chenab. Gangal a déclaré que le problème des infiltrations se situait dans un ou deux tunnels dans la section Udhampur-Katra. La construction a été modifiée en forme de fer à cheval pour évacuer l’eau. Ainsi, dans les tunnels entre le tronçon Katra-Banihal, il n’y aura pas de problème d’infiltration. Dans certains anciens tunnels, un problème d’infiltration était présent, et pour résoudre le problème, le transporteur national prend les mesures nécessaires, a déclaré Gangal.

Selon le rapport, sur le projet USBRL de 272 kilomètres de long, 161 kilomètres de long ont été mis en service par étapes. Le tronçon Qazigund-Baramulla, long de 118 kilomètres, a été mis en service en octobre 2009, suivi du tronçon Banihal-Qazigund de 18 kilomètres en juin 2013 et du tronçon Udhampur-Katra de 25 kilomètres en juillet 2014. Un responsable des chemins de fer a déclaré que le tronçon de 111 kilomètres de long La section Katra-Banihal est en construction. Le projet comprend de nombreuses premières, dont le plus long tunnel ferroviaire de 12,75 kilomètres de long, le plus haut pont ferroviaire du monde, le premier pont à haubans qui, une fois achevé, sera une merveille d’ingénierie du 21e siècle.

Sur 97,64 kilomètres, 84,39 kilomètres sont parcourus sur les tunnels principaux, a-t-il déclaré. De même, pas moins de 12 ponts majeurs ont été construits et sur 14 autres, des travaux sont en cours. En outre, 10 ponts mineurs ont été achevés et les travaux sur le dernier sont en cours. Jusqu’à présent, la construction de plus de 205 kilomètres de routes d’accès au réseau est terminée, a déclaré le responsable. À propos du tunnel numéro 49 entre la gare de Sumber et la gare d’Arpinchala, a déclaré le responsable sur une longueur totale de 12,75 kilomètres, les travaux sur 11,21 kilomètres ont été achevés. De plus, un autre tunnel majeur de 11,21 kilomètres de long dans la section de Qazigund a déjà été achevé et mis en service.

