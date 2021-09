travail qui parle | Revues d’annonces | 1 au 17 septembre 2021

in

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine

Par Gokul Krishnamoorthy

Après une semaine de pause, les critiques des publicités de Work That Speaks sont de retour.

BPL Inde | #HappyLittleThings

Les petites choses qui nous apportent de la joie ont été capturées dans cette campagne #HappyLittleThings. La marque ne cherche pas à se positionner comme le nouveau paradigme qui change la vie qui vient d’arriver. Les avantages du produit sont énoncés une fois que le spectateur a été maîtrisé. Des situations pertinentes et des affirmations pertinentes et compréhensibles font que cela fonctionne. Ce n’est pas la technologie qui compte ; c’est ce que la technologie offre qui fait une différence dans la vie d’un consommateur.

Coca Cola | Khud Ko Jagaa Ek Thanda Lagaa

Le son d’ululation (kolavai en tamoul) a été déployé comme un nouveau dispositif avec un bon effet à cet endroit. La petite ville terreuse de l’Inde représentée prend vie avec la jeune femme protagoniste, le cricket et la marque exactement là où elle devrait être.

Lait laitier Cadbury | Kya Swaad Hai Zindagi | #GoodLuckGirls

S’il y avait un bon moment pour recréer cette publicité emblématique avec un renversement des genres, c’est maintenant. Comme on pouvait s’y attendre, Cadbury Dairy Milk sort à nouveau du parc.

KFC | Naya Chakoge Toh Naya Karoge | Grand Khali

Le Grand Khali attire notre attention. Et sa routine de petit-déjeuner et de combats de 32 œufs trouve un changement après avoir essayé la nouvelle offre de KFC. Joli détour par les codes de catégorie.

Kellogg’s | #Petit DéjeunerSeBadhkar | L’énergie qu’ils méritent

Fer, Calcium, vitamines… on a déjà entendu tout ça. Il a aussi l’énergie d’Arti et de Gayatri maintenant, dit la marque, humanisant ainsi le pitch. La catégorie de la nutrition évolue et c’est une manifestation de cela. La mère qui joue au hockey avec ses deux filles est une délicate attention.

Snickers | Alors faim? Prenez un Snickers

‘Tu n’es pas toi quand tu as faim’ trouve ici une suite qui a un peu plus de folie (du genre affamé-fou). Il devrait y en avoir plus dans cette édition pour que le travail ait un réel impact.

Bravo | Toofan Wahi Jo Sab #PalatDe | Bumrah

La marque monte le jeu en vue de la Coupe du monde T20 dont elle est sponsor. Bumrah est un choix judicieux, tout comme le scénario choisi pour être décrit ici.

Bajaj Électricité | DEL | Kaam Ka LED Kamaal Ka LED

Pepsi | Partie de cambriolage d’argent

La marque reste avec le butin et tire le meilleur parti de la saison « Heist » et de l’action Tiger Shroff. À la sortie d’une session de jury, j’entends certains jurés dire : « Existe-t-il une version plus courte ? Dans ce cas, je suis sûr qu’il pourrait y en avoir un.

Booster | Le secret de notre énergie (2021)

Fidèle à l’air du temps, Boost met une jeune fille en scène pour jouer au MS Dhoni. Bien joué.

Tinder Inde | Fermeture

Il s’agit d’une excellente initiative de contenu d’une marque dans la catégorie des rencontres en ligne. Le sujet du consentement a été traité, avec tout le sérieux et la subtilité qu’il mérite, inclusivement.

Disney+ Hotstar | Sab Hain Siway Shahrukh Ke

Une approche merveilleuse et originale pour répertorier les stars dont les émissions sont sur la plate-forme – en utilisant une star qui ne l’est pas. Félicitations à la star du sport qui a accepté de le faire.

Ciment d’Ambuja | Deewar 2

Les publicités amusantes comme celles-ci rendent les catégories ennuyeuses intéressantes. Voici une marque connue pour son bon travail qui brise encore une fois le désordre. L’exécution élève le film à un autre niveau.

Rupeek | Prêt Sone Pe, directement de chez vous

Deux choses fonctionnent bien pour ce travail. Le premier est le casting, qui est frais à l’esprit pour les scores qui ont vu le couple à l’écran ces derniers temps. La perspicacité des personnes qui se sentent «petites» lorsqu’elles doivent contracter un prêt constitue la vérité fondamentale que le couple donne vie.

Tata CLiQ | #LaLuxeLife | Où la qualité est nourrie

« Où la qualité est nourrie » et la visualisation confèrent à la « vie de luxe sans hâte » le respect qu’elle mérite. La voie choisie du « slow commerce » différencie la sous-catégorie du monde rapide et marchandisé du commerce électronique.

Préservatifs Durex Extra Minces Aromatisés | #FeelTheFlavour

Les avantages tels que « à saveur extra-fine » dans une catégorie comme les préservatifs sont extrêmement difficiles à communiquer. La marque parvient à le faire ici, avec brio, avec le bon équilibre d’épices et d’équilibre.

LinkedIn | Un nouvel équilibre

Nous sommes tous des humains et des individus d’abord et des professionnels ensuite. Malheureusement, c’est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas prioriser. Qui de mieux que LinkedIn pour parler d’équilibre travail-vie personnelle ? Et cet âge de la FMH est le bon moment pour le faire. L’ajout de son rôle dans la vie personnelle à la désignation professionnelle ajoute une autre dimension à LinkedIn et à la façon dont il est perçu.

MobiKwik Zip | Dépensez maintenant Payez plus tard

Le pitch est énoncé sans ambiguïté dans ces courts spots. Et chacun d’eux est très regardable.

HDFC Ergo | Optima Sécurisé | Sabse Bada Sach

Ils disent : ” Rendez-le intéressant avant de présenter le produit “. Dans ce cas, le pitch est fait dans les scénarios intéressants.

