travail qui parle | Revues d’annonces | 1 au 5 décembre 2021

Par Gokul Krishnamoorthy

Spotify | #SpotifyWrapped | Parfaitement normal pour 2021

Bien que la propriété Wrapped annuelle de Spotify soit un excellent outil de contenu, la façon dont elle est présentée doit être contextualisée pour chaque année. Cette tâche est accomplie sans effort dans cet ensemble de films. Il y a un élément de surprise qui vous récompense vers la fin. Court et taillé sur mesure pour la tâche à accomplir. Quelle meilleure façon de présenter cela qu’en nous faisant revenir sur l’année écoulée. Ce faisant, la marque laisse également tomber quelques teasers des résultats, laissant un curieux de savoir ce qui nous attend.

Brouillard | brouillard fin | Fort Fort Nahi, Fin Fin

Cela a été mis en ligne il y a quelques semaines, mais nous ne l’avons remarqué que plus récemment à la télévision. Pour la marque, proposer une extension dont le but même est de répondre à ceux qui veulent quelque chose de plus doux et différent de son offre de base, est une approche très saine pour construire le portefeuille. L’exécution créative est exagérée, littéralement, et rend l’endroit difficile à manquer.

upGrad | #FFwithupGrad

La marque poursuit le thème #FastForward dans un cadre différent. Le travail récent s’appuie sur la campagne passée et énonce les avantages sans ambiguïté. L’affirmation faite avec le nombre de personnes qui ont effectivement réussi une mise à niveau avec upGrad est convaincante. Cela nécessitait un scénario et l’ascension de Matthew est exactement ce que le médecin a ordonné – sous la surveillance d’un collègue professionnel atteint du syndrome de l’orgueil, bien sûr.

LIDO | Cours en petit groupe | Faire du succès une habitude

L’approche des étudiants appliquant les concepts qu’ils apprennent à des situations de la vie réelle est nouvelle. Lido y parvient avec deux scénarios très intéressants, l’un sur le terrain de cricket et l’autre à l’arrêt de bus. Alors que la marque parvient à s’imposer sur cette voie, les « Cours pour petits groupes » et « Make success a habitude » lui emboîtent le pas.

Swiggy | Swiggy Instagram | Du savon

La série Instamart continue donc, cette fois avec l’emblématique « inspiration » de Liril. Bravo encore, mais on sent qu’à chaque endroit l’œuvre perd de sa nervosité. Que ce soit le temps entre les spots ou la durée, je suis encore en train de comprendre. Ou peut-être est-ce juste nous, les cyniques obsédés par la publicité et qui en ont une surcharge.

Instagram | Nous sommes en train de faire

En parlant de suites, cet ensemble qu’Instagram a publié sous le thème #WeAreInTheMaking, à la suite des quelques spots avec lesquels il a lancé Reels, mérite une attention particulière. C’est un cas de spots soutenus et intéressants qui restent ancrés dans la proposition de base. Cela aide également à ce qu’ils prennent vie avec une énergie pulsée qui peut garder les jeunes concentrés.

Kérovit | La liberté peut vous emmener

Les critiques pourraient soutenir que Ranveer et Anushka ne sont peut-être pas les choix idéaux pour jouer des stars en herbe face à des auditions. Mais alors à qui vas-tu ? Si l’on suit cette piste de réflexion, on pourrait convenir que l’utilisation de ces célébrités est un meilleur pari que de passer à l’échelon suivant, pour plusieurs raisons. Nous avons déjà vu des gens devenir très enthousiastes à propos de leur salle de bain. La marque avait donc besoin d’en faire un peu plus. Pour cette catégorie, le travail bouge un peu, c’est sûr, aidé en grande partie par les stars et la production. Je me demande toujours si le pitch « Freedom » aurait pu frapper plus fort. Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu.

