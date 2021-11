Travail qui parle | Revues d’annonces | 1 au 8 novembre 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

HP Inde | #DiyeSeDiyaJalao

La marque qui nous a offert l’un des films de Diwali les plus émouvants ces dernières années, a encore une fois tenu ses promesses. Le spot de 2021 ressemble beaucoup à l’œuvre #GoLocal mettant en scène le vendeur de lampes et le petit garçon. Dans les deux cas, les impressions sont utilisées à bon escient et pour rendre le Diwali d’un propriétaire de petite entreprise plus lumineux. L’utilisation du jeune garçon comme protagoniste rend l’œuvre attachante. Les grandes performances et la production élèvent le travail.

Facebook | #PlusEnsemble | Criquet

Facebook, qui a volé le tonnerre de Diwali l’année dernière, a proposé un nouveau travail qui se démarque avec un thème de cricket. Il s’agit d’une ode aux millions de joueurs de cricket de la population indienne de plus d’un milliard d’habitants parmi lesquels les quelques-uns qui jouent pour le pays sont choisis. La marque parvient à s’intégrer de manière non intrusive dans le scénario avec des publications sur la première tasse de quelqu’un, etc. L’intensité et la passion de ce lot sont capturées dans des cadres rapides et fluides de joueurs de tout le pays. Chacun de ces joueurs raconte une histoire.

Titans | Mécanique | Déplace votre monde

Il n’est pas difficile de deviner qui est le public cible de ce travail. Si l’intention était de rendre la montre « mécanique » cool pour un public relativement plus jeune, la mission est accomplie avec aplomb et finesse. La marque signe avec style, avec le jingle signature qu’elle a la chance d’avoir dans les tic-tac de la mécanique.

Swiggy | Instamart Swiggy | Thé

Swiggy Instamart poursuit sa course de rêve avec une autre parodie, cette fois sur le travail du thé emblématique du Taj Mahal. Les expressions sur leurs visages sont garanties pour vous faire sourire.

McDonald’s | Chaque souvenir chez McDonald’s vaut quelque chose

Les célébrations de McDoland’s India@25 semblent avoir démarré sur la bonne note avec cet ouvrage, pour une activation en ligne et en point de vente. « Chaque souvenir chez McDonald’s vaut quelque chose » est une belle pensée qui s’aligne avec la marque qui nous a rappelé dans le passé la valeur du temps passé avec ses proches (dans ses points de vente bien sûr). L’idée de demander aux gens de partager des souvenirs en échange de cadeaux reste fidèle à la prémisse. Le film parvient à créer la bonne ambiance pour les célébrations marquantes de la marque avec ses clients.

Greenply | Le Tableau | #YahanRishteBasteHain

Un autre long métrage pour Diwali qui parvient à se débarrasser de l’encombrement. Celui-ci se démarque également car la table est le héros.

Reliance numérique | #RishtonKiBoli

Un festival est une occasion de se connecter émotionnellement avec les consommateurs et qui permet aux marques de prendre leur envol sur des tangentes improbables mais engageantes. #RishtonKiBoli est l’une de ces approches qui réchauffe les cœurs.

Bournvita | #GetTheMessage | MannKiTayyari.in

De ‘Tan ki shakti, man ki shakti’, les projecteurs sont désormais braqués sur ‘Mann Ki Tayyari’. Il s’agit d’une initiative en ligne louable de la marque. Ces promotions sérieuses avec des enfants – incapables de parler à leurs propres parents – s’ouvrant aux téléspectateurs transmettent la gravité du problème et la complexité du problème.

Bingo | Har Saveur Ka Alag Mmmm

L’humour loufoque et exagéré de Ranveer Singh travaille à nouveau pour la marque. Le mélange est aidé dans une bonne mesure par un casting tout aussi compétent. Alors que l’intrigue ridicule vous maintient intéressé, la proposition est incontournable.

Rapido | #SmartHoTohRapido

Aamir Khan et Ranveer Singh doivent figurer parmi les acteurs capables de jouer n’importe quel personnage dans une publicité. On peut soutenir que ce n’est rien de plus que d’amener la star à expliquer les avantages de Rapido dans un rôle de vendeur de nourriture de rue. Mais il s’en sort avec un flair caractéristique, comme on pourrait s’y attendre. Plus important encore, la réflexion sur le « comment » aide la marque à se démarquer. « Ne devenez pas korma dans un bus bondé » sera difficile à oublier pour ceux qui prennent les transports en commun.

(Organisé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online. Pour présenter des campagnes ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in.)

