travail qui parle | Revues d’annonces | 12 au 17 août 2021

Par Gokul Krishnamoorthy

Célébrations de Cadbury | #MonPremierRakhi

Cadbury vient de faire avancer les choses de quelques crans, allant au-delà de la publicité et faisant réellement une différence dans la vie de certaines personnes spéciales. L’intention est d’aider de plus en plus de personnes handicapées à expérimenter le sens du toucher que l’innovation permet, ce qui en fait un ajout vraiment noble aux célébrations Rakhi. Cela vaut bien plus que les récompenses et les applaudissements qu’il obtiendra à juste titre.

Amazonie Inde | #LivreL’Amour | Kuch Tofey Dibbon Main Nahin Aatey

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon nous invite à #DeliverTheLove pendant les festivités et ce ne sera pas la dernière. Le rendu actuel est frais, capture un doux moment entre frères et sœurs et ne manquera pas de rendre le spectateur émotif. Il est difficile d’être à la hauteur de l’héritage qu’Amazon a créé avec les festivals et c’est une tentative qui vaut la peine d’être appréciée. Outre différentes éditions de #DeliverTheLove, la marque nous a également donné une leçon de #CelebratingEndlessLove autour

La Saint-Valentin, qui pour moi est toujours une priorité.

PolitiqueBazar | #AapkaAsliSupportSystem

“La vie est belle quand on se soutient”, dit la marque à la fin d’une histoire magnifiquement racontée d’âmes bienveillantes qui donnent du cœur pour donner de l’espoir à un vieil homme vaincu. C’est avant que la marque ne devienne le « véritable système d’assistance » pour le spectateur. Le film correspond à l’agenda du Jour de l’Indépendance sans patriotisme grandiose et fait valoir un point que vous ne pouvez pas réfuter. Et il le fait avec une histoire émouvante.

Brouillard | Couronne Haathi | Kuch Din Aur

J’ai toujours du mal à croire qu’ils ont réussi. De nombreux travaux nous ont incités à rester en sécurité, nous rappelant que la pandémie de Covid19 n’est pas encore terminée. Celui-ci se démarque clairement. L’énormité du problème est soulignée sans un mot de “conseil”.

Tanishq | #SistersParChoix

Cette célébration de la relation spéciale entre les belles-sœurs à l’occasion de Raksha Bandhan, les présente comme des « soeurs par choix ». Cela semble être un espace jusqu’alors inexploré, aidant la marque à faire un nouveau discours autour du festival. Cela ne ferait pas de mal à la catégorie si tout le monde commençait à offrir des bijoux à tout le monde non plus. Que cela se produise ou non, cela vaut la peine d’être regardé.

Lueur et belle | #ReadySteadyGlow

Lorsque les marques se font arrêter pour féliciter les athlètes médaillés sans les autorisations requises, c’est un gagnant. Il félicite toutes les 56 athlètes féminines qui ont représenté l’Inde et pas seulement les médaillées, pour lesquelles cela mérite à lui seul plus d’éloges que jamais. Tout en s’adressant également aux athlètes féminines du futur, il évite de mentionner ou de présenter une athlète réelle. L’exécution correspond à l’idée brillante.

Zomato | Dan de la livraison

Quelques années avant le coup de Covid19, j’ai proposé à l’agence d’un agrégateur de taxis l’idée de mettre un créateur de contenu aux commandes. On m’a dit que cela avait dû être fait avant. Maintenant, je me rends compte que j’aurais dû lancer un Sait danois ou un Rahul Subramaniam pour que cela fonctionne ! Cette pièce de Zomato fonctionne vraiment et à plusieurs niveaux. C’est un excellent contenu à regarder pour le public qui aime le comédien. Le travail crée également de l’empathie pour les partenaires de livraison aux yeux des clients. Je suis certain que cela a dû enthousiasmer aussi les partenaires de livraison. Félicitations à l’artiste pour être allé au-delà de sa zone de confort.

Ghadi | #TeekaUmeedKa | Un vaccin d’espoir

C’est peut-être une vérité inconfortable pour beaucoup d’entre nous, mais l’hésitation à l’égard des vaccins existe. Oui, même aujourd’hui. Ce genre de récit convaincant convaincra peut-être certains des opposants de prendre le premier coup au moins maintenant. Utiliser un médecin atteint de polio comme protagoniste était un coup de maître.

Tata Acier | Tata Pravesh | Chanson de la liberté

Cette chanson ne gagnera peut-être pas aux prix de la musique, mais elle vaut certainement la peine d’être écoutée. Plus important encore, il utilise une occasion comme le jour de l’indépendance pour donner de l’espoir – la seule chose dont beaucoup d’entre nous peuvent utiliser un peu plus maintenant.

Assurance vie fédérale Ageas | #BasEkCall

Cela doit figurer parmi les annonces qui ont utilisé la légende du cricket à bon escient ces derniers temps. La proposition qu’il énonce, de faire cet appel pour réconforter quelqu’un dans l’isolement, est inestimable.

Sunfeast All Rounder | Ummed Se Kahin Zyada

Ils donnent l’impression que c’est si facile, mais je suis certain que celui-ci a fait l’objet de beaucoup de réflexion. Au final, la marque s’est imposée avec succès en tant que ‘All Rounder’, certainement auprès des femmes et de celles qui respectent les multiples rôles qu’elles jouent. La mise en scène d’une interview mettant en scène une femme entrepreneure et une mère reprenant le travail après une pause fait une très grande différence. La promesse du produit “Beaucoup plus que vous ne le pensiez” donne envie de l’essayer.

Furlenco | UNLMTD | Vivre sans limites

Comment rendre une catégorie comme le service d’abonnement aux meubles passionnante ? En identifiant à qui vous devez parler. Et si c’est le plus jeune que vous courtisez, ajoutez un dracula indien. C’est la preuve qu’une bonne publicité peut rendre n’importe quoi d’intéressant.

