travail qui parle | Revues d’annonces | 13 au 20 décembre 2021

Par Gokul Krishnamoorthy

Vedantou | Code PIN de Zindagi Ka

‘Sapnon ka syllabus’… ‘Zindagi ka pincode’,,, ‘Fier of you’. Ce ne sont pas seulement des phrases accrocheuses, elles contiennent des messages poignants avec le punch nécessaire. Le discours des enseignants empathiques et encourageants qui utilisent des traits positifs pour motiver les élèves est particulièrement frais. Et l’infaillible Aamir Khan livre à nouveau.

Cult.fit | La forme physique n’est pas une option

La ligne est tombée sur nous plus tôt cette année avec une parodie hilarante de DDLJ et voici plus de la même école d’humour. Les deux spots sont parfaitement synchronisés avec la proposition de la marque, qui est livrée fort, clairement et de manière divertissante.

Vivo | #SwitchOff pour vos proches

Pour les occasions du Ramadan à Diwali en passant par Noël et le Nouvel An, on peut penser à un certain nombre de marques qui ont demandé aux gens de s’éteindre. La catégorie cellulaire (à la fois les fournisseurs de services et les combinés) a emprunté cette voie, peut-être à juste titre, plus que la plupart des autres. Vivo India, qui nous a exhortés à choisir notre heure d’arrêt avec Aamir Khan jouant le rôle du père occupé au téléphone en décembre 2019, a proposé une sorte de suite. Cela a dû être une tâche incroyablement difficile de surpasser Aamir et le précédent film #SwitchOff, mais celui-ci parvient à s’en rapprocher de très près. Stratifié et nuancé, le moment de la réalisation frappe tout aussi fort. Avertissement aux parents : la culpabilité est au rendez-vous.

Skybags | #MyDripMySkybags | Quel est votre goutte à goutte Yo?

C’est un hymne de marque vibrant et aucune marque pour deviner avec qui ils essaient de se connecter. Un numéro accrocheur et des mouvements groovy correspondent à l’attitude du « What’s your drip yo! » génération. C’est également une aspiration appropriée pour de nombreux adeptes de cette tranche d’âge.

Lay’s | Style de gaufrette | Papier Mince Wafer Mince

Comment faire en sorte qu’un échange ludique, dans un décor que l’on a tant revu, paraisse frais ? Cette formule semble avoir fonctionné : 1. Engager des acteurs de premier ordre, mais pas un couple établi à l’écran. L’un d’eux est donc trop familier et sans doute surexposé dans les publicités, mais peut jouer n’importe quel rôle. Le rôle principal masculin n’est pas un visage aussi familier mais un excellent interprète également. 2. Donnez au film un traitement de qualité pour correspondre au courage des étoiles. 3. Restez naturel et conformez-vous à la promesse de la marque. Un film net et mignon franchit la ligne de démarcation entre « bon » et « très bon ».

Chaayos | Chai + Snacks = Détendez-vous

Excellente proposition. La marque essaie de posséder « Relax with chai and snacks » dans l’espace QSR. Des scénarios intelligemment écrits qui permettent un tournage économique dans un studio ou un café. Ajoutez à cela quelques intrigues amusantes sur la façon dont les protagonistes en sont arrivés là et voici une autre campagne qui fait très bien son travail.

Swiggy One | Commodité illimitée | Passez du temps avec ceux que vous aimez

« Faites tout livrer depuis le confort de la maison » se transforme en « Passez du temps avec ceux que vous aimez » pour Swiggy One. Ce travail est louable pour plus de raisons que cette approche. L’approche du « Passez du temps avec ceux que vous aimez » a été résolue avec un tout nouvel objectif axé sur les animaux de compagnie, et deux très différents à cela. Et s’ils cherchaient ça pour voyager en ligne, quoi de mieux que de faire un film de chien et un film de chat ?

Netflix | Tumne Suna Kya ?

Ainsi, la plate-forme OTT a chevauché le mariage Alia-Ranbir pour faire sa propre «grande annonce» sur les nouveaux prix. Excellente idée et c’est bien fait aussi. Un travail décent même selon les normes élevées de Netflix.

Le Q | #ZaraHatke

Cette marque d’humour n’est pas entièrement nouvelle, mais les films parviennent à garder les téléspectateurs intéressés. L’investissement dans la production rapporte de riches dividendes.

Platine Evara | Très rare Très vous

Le temps des aveux. À première vue, je ne pensais pas beaucoup à celui-ci, mais j’ai réalisé que j’avais peut-être besoin d’aide. J’ai donc demandé à certaines femmes pour qui cela avait pu être fait. Un seul commentaire résume peut-être l’essence de toutes les réponses. Cela parle la langue de leur voix intérieure; cela semble également réel et moins « addy ». Je suppose que cela signifie que cela s’adresse à ceux à qui il était destiné.

Assurance générale Bajaj Allianz | #Care4Hockey

Un film évocateur parvient à enregistrer le soutien de la marque aux efforts de l’ONG pour aider les joueurs en herbe à la base. Je ne sais pas si une mention de l’échelle de la marque était vraiment nécessaire, cependant. Mais je suppose qu’il y avait quelqu’un qui suivait le ROI quelque part dans les coulisses.

Cleartrip | Flexifly | Livre Abhi. Voyage Kabhi Bhi.

Une proposition de produit très, très pertinente a été énoncée avec un certain sens de l’humour. Félicitations pour avoir articulé la proposition en cinq mots accrocheurs sans aucune ambiguïté. Cela devrait voler en toute sécurité.

