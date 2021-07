travail qui parle | Revues d’annonces | 15 au 20 juillet 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Banque ICICI | Louer@Clic | Une histoire d’amour classique

Un produit qui brise l’encombrement obtient la publicité qu’il mérite. ICICI Bank nous ramène dans le passé en noir et blanc tout en recréant une romance d’antan. Les films se terminent avec justesse par le message que peu importe à quelle génération appartient, utiliser l’application. Tout en faisant sourire, le travail met intelligemment en valeur les avantages du produit.

Sony | SonyLIV | Samman

S’il y a deux propriétés télévisées en Inde dont on a commencé à admirer les promotions, ce doivent être celles de la Premier League indienne et de Kaun Banega Crorepati. Maintenant, l’IPL a peut-être glissé de ce piédestal, mais KBC ici est sorti encore plus fort dans cette édition – un exploit que je pense était presque impossible. Le dispositif des promos épisodiques ajoute à la magie.

Tanishq | Petits grands moments

« Uska chehra dekha ? » Quel échange. Quelle idée. Y a-t-il quelque chose que l’on ne ferait pas pour voir cette joie sur le visage d’un enfant ? En effet, le plus précieux des petits grands moments de la vie, mis en scène à l’écran, sans surprise, par Tanishq.

Kirloskar | Illimité

« Ce n’est pas d’où nous venons et ce que nous avons fait. Il s’agit de savoir où nous allons et avec qui nous allons. Armé de cette déclaration progressive provenant d’une marque d’ingénierie héritée, ce travail est chaleureux et brille par son humilité. L’accent est mis sur les partenaires avec lesquels l’entreprise souhaite se lancer dans un avenir durable, même si elle établit ses humbles racines et en découle.

Fondation sportive MPL | #FanBannJaaoge

Les Jeux Olympiques sont là et les sponsors aussi. C’est agréable de voir une plate-forme sportive en ligne (via sa fondation) s’associer au contingent indien et les encourager. S’inspirant de la réalité, le film n’hésite pas à souligner que nous ne connaissons pas assez bien nos athlètes olympiques. Le spin sur cela conduit à dire que si seulement nous le faisions, nous serions tous leurs fans. L’exécution rend justice à la pensée, mais aussi à la stature des athlètes et des Jeux.

Fonds commun de placement IDFC | #DateyRaho

Rester investi dans des fonds communs de placement trouve un joli parallèle dans les nombreux défis que Covid19 nous a lancés, mettant à l’épreuve notre capacité à rester investi en nous-mêmes. De l’enseignant au médecin en passant par le col blanc et plus encore, nous avons tous eu des raisons de perdre espoir. Ceux qui sont restés investis en récoltent les fruits. L’analogie fonctionne pour réitérer dans le contexte un message que la catégorie a réitéré de manière persistante.

Coccinelle BSA | 25 ans de plaisir et de liberté

La marque existe depuis 25 ans, et c’est l’occasion de revisiter les manèges de l’enfance. C’est précisément ce que fait la dame, sur la marque qui prend encore sa place. Une balade agréable et venteuse associée aux joies des souvenirs d’enfance font le travail.

Pétrole de Bharat | #JeetKaPadak

Y a-t-il quelque chose d’extraordinaire dans cet hymne ou les autres vidéos qui font partie de cette campagne #JeetKaPadak ? Il coche quelques cases aux niveaux d’hygiène et fait le travail d’enthousiasmer le public pour le contingent indien aux Jeux olympiques. Il provient également d’un bloc d’alimentation, qui mérite donc une appréciation supplémentaire. Alors que les PSU ont, pendant longtemps, employé et soutenu des athlètes indiens, ils n’ont pas produit d’hymnes comme beaucoup d’autres marques l’ont fait. Il est temps.

