travail qui parle | Revues d’annonces | 15 au 21 novembre 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Pharmacie de l’humanité | Journée des hommes | #NahiChaltaHai

Pourquoi cela rappelle-t-il le film #TeachThemYoung d’Unacademy ? Le message est clair et le protagoniste livre à nouveau avec force, cette fois pour Mankind Pharma à l’occasion de la Journée internationale de l’homme. Les choses que nous jugeons acceptables pour les hommes ne sont pas acceptables, souligne l’ouvrage. Les instances choisies sont en effet des choses qui se produisent autour de nous chaque jour qui passe. Il est temps de dire qu’ils ne vont pas bien. Félicitations à Mankind Pharma pour avoir parlé aux hommes qui ont besoin de changer de l’intérieur en brandissant un miroir.

Raymond | Pensez mariages, pensez Raymond

Ce petit élément de surprise qui vous impressionne dans un endroit doux et court est assez sous-estimé. Cette œuvre de Raymond brille d’une telle tournure merveilleuse et ludique. C’est pourtant la signature Raymond, grâce à la mélodie inestimable.

Vi | #KabhiNaRuko #SpeedSeBadho

On serait déçu si cette marque ne crée pas un travail qui se démarque, comme elle le fait avec l’héritage de Vodafone et Idea. Il est de plus en plus évident maintenant qu’une marque avec laquelle il faut compter est en train de se construire ici. #SpeedSeBadho obtient des spots plus divertissants qui font le point fort et clair.

Policybazaar.com | Vie Kabhi Bhi Demi-tour Le Sakthi Hai

Le spot d’ascenseur est hilarant, à moins que vous ne soyez quelqu’un qui prend la vie et la publicité trop au sérieux. Le message est énoncé dans les deux spots sans ambiguïté et avec beaucoup de flair.

Paisabazaar.com | #PaisonSeBadhkar #LoansThatChangeLives

| Le doux son du bois

Nous avons vu des produits financiers qui ont réussi à toucher le cœur à maintes reprises. Pourtant, lorsqu’il est bien fait, il n’y a pas moyen d’arrêter ses émotions. Ce film parvient à enchaîner une belle histoire axée sur le cricket sur un père et sa fille qui continue à jouer pour le pays. Il ne la voit pas frapper le coup gagnant (ce qui était un peu exagéré, pensai-je), mais peut entendre le « doux bruit du bois ».

Old Spice Inde | Sentez prêt à tout

En parlant de « au-dessus », il y a des marques qui doivent constamment continuer dans cette voie. Voici Old Spice qui tente cela avec un certain succès.

Manyavar | #ManyavarAaGaya

Prenez Ranveer Singh, faites-le bouger sur de la musique énergique dans un cadre de fête shaadi, et votre travail est terminé – si vous faites de la publicité pour des vêtements de mariage pour hommes, bien sûr. Cela peut sembler simple, mais la marque parvient à lui faire faire différentes choses qui le rendent intéressant. Je suis sûr qu’il y en a d’autres à venir aussi. #MaanyavarAaGaya est un gagnant qui aide la marque à s’approprier le marié.

Surfez sur Excel | #PourRubPour | 2021

Pour-Rub-Pour a été établi grâce à de la publicité à haut décibel. Le garder intéressant au fil du temps doit être un énorme défi. Des endroits comme ceux-ci parviennent à faire exactement cela.

Tourisme du Kerala | #FeelTheSoulOfKerala

Cette série de films peut être qualifiée de série de contenu plutôt que de publicité mais je pense qu’en réduisant la durée des spots, Kerala Tourism s’est rendu service. Chaque endroit énonce ce qui est proposé dans l’une des destinations pittoresques du Kerala. Ils restent fidèles à la proposition #FeelTheSoulOfKerala. Espérons que mère nature reste gentille avec le propre pays de Dieu.

(Organisé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online. Pour présenter des campagnes ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in / gokul.campaign@gmail.com.)

