travail qui parle | Revues d’annonces | 16 au 22 juin 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Académie | Croyez

La chanson! Cela a dû faire réfléchir les créateurs à deux fois, à savoir s’ils seront en effet capables de rendre justice à l’intensité pure de la piste. Étonnamment, sans trop de scénario, à l’exception de la chronique des jalons qu’Unacademy a franchis au cours de son voyage, ils parviennent à le réussir. La bande-son est suffisante pour vous garder captivé, certes, mais les visuels auraient pu facilement en rebuter. Rien de tel n’arrive. Le message « Merci d’avoir cru » est bien accepté. La chanson et le thème soulignent peut-être aussi l’énormité des réalisations de la marque dans son espace.

Duroflex | #SoundsOfSleep | Enamma Thozhi

Ce n’est pas tous les jours qu’arrive une ode aux berceuses indiennes. En tant qu’idée de contenu, cela correspond parfaitement à Duroflex, lancé à juste titre à l’occasion de la Journée mondiale du sommeil en mars. À l’occasion de la Journée mondiale de la musique, vient cet épisode de la série, en fait le premier de la deuxième série. Si Coke Studio s’est démarqué avec une musique spectaculaire, cette série marque sur la musique et la marque.

SBI Vie | #PapaHaiNa

Nous avons vu quelques marques jouer autour de « adopter un enfant orphelin de Covid », mais sans la conviction bien nécessaire pour un tel thème.

Celui-ci de SBI Life recrée une situation plus régulière d’une famille qui « adopte » le fils de l’aide domestique et pourvoit à son éducation et à d’autres besoins. Lorsque Covid19 a frappé, les marginaux ont été parmi les plus touchés. Beaucoup ont abandonné l’école. Heureusement pour certains, leurs bienfaiteurs ne les ont pas abandonnés. Lorsque le père du jeune homme est décédé, un autre « père » est né. Ce film a été exécuté avec le traitement et la nuance qu’il méritait.

Amazon.fr | Yeh Bhi Saath Mein

.

Un jeune couple qui installe une nouvelle maison est le cadre idéal pour une confession sur le manque d’expérience préalable en épicerie du gars. Elle révèle qu’ils sont dans le même bateau. Mais ils n’ont pas à s’inquiéter, Amazon.in étant à portée de main. J’aurais aimé que la ligne ‘Yeh bhi saath mein’ ait été un peu jouée, donnant au thème émouvant quelques jambes.

Banque Equitas | cercle de vie | La maison de ma mère (tamoul)

Il y a des moments où j’ai désespérément essayé de désactiver les sous-titres sur mon lecteur DTH, sans succès. J’aurais aimé que celui-ci ait des sous-titres, pour le reste du monde qui ne comprend pas le tamoul !

Ainsi, une société de microfinance est devenue une banque. Il a aidé 2 000 habitants des trottoirs à retrouver une nouvelle vie respectable en leur donnant une identité dans la société. L’histoire d’une de ces femmes, fière de sa nouvelle identité et de ce qu’elle peut désormais offrir à sa fille, est racontée ici. Je suis certain qu’il y en a d’autres à venir et j’espère qu’ils le feront (avec sous-titres). Chacune de ces histoires est une lueur d’espoir pour ceux qui sont encore dans l’ignorance.

Assurance ACKO | Joyeuse fête des Pères

Impossible de ne pas sourire avec ce genre de travail qui résonne avec chaleur dans l’alchimie entre trois générations. Donc ce n’est pas grave s’il fait tomber un rétroviseur – ou deux -. Il est temps de redonner. Et il y a toujours ACKO.

Vedantou | Garantie Yeh Hoti Hai

Utilisation très intéressante d’Aamir Khan, qui rappelle une publicité de pneus où il jouait un mannequin. Celui-ci reçoit un message simple (promesse de remboursement) tout en utilisant ses versions animées pour garder les choses intéressantes. Quand vous avez un acteur aussi bon, pourquoi pas ?

Goibibo | #WeWillTakeOffAgain

Un message inspirant de M. Kher pour GenZ qui a résisté à Covid19 et fait la guerre pour de bon via les médias sociaux et d’autres moyens d’aider à soulager les souffrances. GenZ ou pas, message délivré haut et fort. D’une marque qui veut nous faire décoller à plus d’un titre.

Kia Sonet | #NowMoreInspiringThanEver

L’histoire découle du film « Mouvement qui inspire », en utilisant les plus jeunes, la toile de fond et une musique mémorable qui est restée avec nous. Seulement cette fois, il y a plus de fonctionnalités pour conduire à la maison. Celles-ci sont gérées avec un jeune garçon distrait d’un côté, et une fille obsédée par le « mouvement » de l’autre.

Savlon Cool Hexa

Toutes les notes à Savlon pour avoir mis un peu de vie dans une catégorie généralement très hygiénique. « Paseene se haseena (ka number) hath se nikal gayi », est une écriture intelligente qui suscite l’espoir d’en avoir plus.

Étoiles de bagarre | #AlagSaAction

La star est tellement impliquée dans l’action qu’il oublie qu’il est en tournage. Le spectateur n’a aucune idée non plus. Semble répondre aux exigences d’adrénaline de la catégorie.

Réseau de sports d’images de Sony | Sony Dix 4 | Dans notre langue

La star telugu figure dans les promos des avatars tamouls et télougous de Sony Ten 4 et des efforts ont manifestement été consacrés à la création de ces spots. L’approche « Dites-le en tamoul/télougou » fait mouche tandis que le spot inspiré de la WWE pour la WWE dans les langues régionales est un mélange amusant de scènes d’action du sud de l’Inde et de la WWE elle-même.

Hommes de l’Himalaya | #CheerInWhites

Quelle est votre excuse pour porter du blanc ? Vite, pensez à quelque chose, dit la marque, offrant des prix pour ceux qui portent des blancs et envoyant leurs photos dans le cadre d’un concours. Deux scénarios intéressants sont présentés où Rishabh Pant et son partenaire sont en blanc avec un retour intelligent – l’un d’un «test» et l’autre d’une célébration de vacances.

Louis-Philippe | #Merçi papa

Une ode à ceux qui joueront les papas à leurs pères pour la première fois, maintenant. Rien que pour cette pensée, celle-ci mérite des applaudissements.

Nirma Avance | Kaam Pe Dhyan Do, Daag Pe Nahi

Le message « Oubliez la saleté, concentrez-vous sur le travail » est délivré par Akshay Kumar. Son élève obéit. Cela semble être devenu le code de la catégorie. Et il fonctionne.

