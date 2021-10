travail qui parle | Revues d’annonces | 16 au 24 octobre 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Mon11Cercle | Jeu Ke Deewane

Qu’est-ce que le jeu sans fans ? Et qu’est-ce que les fans apportent au jeu ? L’énergie brute et la frénésie des fans autour du cricket indien ont été assez bien capturées ici dans plusieurs spots courts.

Fantastique | #RangJa

Un hymne ou une chanson de célébration autour du sport qui attire les fans du monde entier est quelque chose que nous avons déjà vu. Celui-ci est coloré, rafraîchissant et vibrant, le tout parfaitement aligné avec la marque. Les résultats des efforts qui ont été consacrés aux interprétations en plusieurs langues méritent également d’être applaudis.

Campus | Quel est votre mouvement ?

Vous pouvez soit dire que ce n’est rien d’autre que du chant et de la danse. Ou vous pouvez le voir pour l’effort regardable et énergique qu’il est. Une version de ce spot qui se termine par ‘What’s your move?’ – qui a été joué lors de l’#IndvsPak le 24 octobre – a permis à la marque de se démarquer parmi de nombreuses publicités.

UpStox | #StartKarkeDekho

La marque continue donc là où elle s’était arrêtée avec la promesse « Investissements rendus super faciles » avec laquelle elle est venue. La place de l’escalator cède la place au marathonien, tout en conservant la même saveur et la même marque d’humour. Les autres spots fonctionnent tout aussi bien, faisant de la série un gagnant.

CRÉD | Idéal pour le bien | Kapil Dev

A quoi – ou à qui – penseront-ils ensuite ? Le CRED conserve sa signature décalée avec un autre spot mémorable.

Sports d’étoiles | Disney Hotstar | #MaukaMauka | #MaukaManInMumbai

Pas facile de le faire tous les quatre ans (environ). Amener le «Mauka Man» à Mumbai a gardé les choses intéressantes. Fusionner cela avec « Siway Shah Rukh Ke » pour Disney + Hotstar montre une approche holistique. Fonctionne doublement bien sur le spectateur.

Banque de l’Axe | #DilSeOpenCélébrations | Diwali Hai Kya ?

Le #DilSeOpen d’Axis Bank va de plus en plus fort sans sembler forcé. Cette fois, il s’agit simplement d’étendre la proposition aux festivités de la saison. L’appareil de ‘Diwali Hai Kya’ aide à garder les choses intéressantes.

Coup d’oeil | Coup d’œil en direct | Har Pal passe

Un doux rappel qu’il existe des moyens constructifs d’utiliser des choses comme les deepfakes. En plus d’être susceptible d’intéresser les jurés des prix, le travail travaille très dur pour la marque et ce qu’elle essaie de véhiculer.

Tata Cliq | Tata Cliq Luxe | Chaque relation est un cadeau

Même si le film thématique précédent de la marque (commerce lent, luxe nourri) est encore frais dans les mémoires, voici un travail intéressant intitulé « Le cadeau réfléchi commence ici ». Ce qui est intéressant, c’est la couche d’histoire qui délivre un message puissant : « Chaque relation est un cadeau ». Dans un style signature, ceci est livré sans hâte. La sous-marque a évolué sur un ton qui lui est propre dans un marché encombré.

Mirchi | Fièrement local



En parlant de jurys de prix, je ne suis pas sûr qu’une telle approche de la communication de la localisation ait déjà été tentée. C’est exactement ce que le médecin a commandé pour une marque qui dessert plusieurs marchés dans les langues locales. Le message est quelque chose que tous les médias de langue régionale applaudiront de tout cœur.

Neeman | Changer la norme

Bumrah a été vu à plusieurs endroits ces derniers temps. La prémisse de « Changer la norme » correspond parfaitement à la marque impliquée ici, s’alignant sur l’action peu orthodoxe du quilleur.

Célébrations de Cadbury | Pas seulement une publicité Cadbury (2021)

Shahrukh Khan s’est donc engagé au cours de la deuxième année pour énoncer le message selon lequel nous devons soutenir les magasins locaux, à l’instar de Cadbury Celebrations. Une si belle initiative nécessitait une certaine amplification et SRK est aussi bon que n’importe qui d’autre pour faire passer le message.

Poivre frit | Des meubles qui vous changent

Difficile d’imaginer ce couple de stars maintenant dans la phase de vie dans laquelle ils ont été jetés. Et pourtant, ils font l’affaire grâce à leurs talents d’acteur. Le script vous fait rentrer chez vous « Des meubles qui vous changent » sans effort.

Poco C31 | #LifeTested

Du dernier iPhone au Nokia XR20, le genre « tough phone » prend son envol. Bien que ce téléphone ne soit peut-être pas dans les mêmes prix, les prémisses sont énoncées aussi clairement et de manière assez intéressante.

Wakefit | #ApprouvéParKumbhkaran | Jaadu Nahin Science Hai

Contenu très intéressant une fois de plus de Wakefit, chevauchant la légende endormie de Kumbhkaran. Le « journaliste » en direct du QG de sommeil de la société est une émeute, rendant les montages plus courts utilisables comme spots.

Ajustement de fusible Cadbury | #NoOverthinkingNeeded

Rappelle à l’un des frères et sœurs 5 étoiles « Ne rien faire » mais se tient debout pour être compté sur son propre mérite. Une marque d’humour légèrement différente fait le travail difficile de transmettre ce qu’il y a des deux côtés de l’offre.

Pizza Hut | Momo Mia !

Fans de Lola Kutty, réjouissez-vous. Elle livre cela avec aplomb, aidée par une introduction bien écrite du message clé. Le produit rend les choses intéressantes aussi.

Koo | #KooKiyaKya

Ainsi, l’alternative à Twitter fait également du bruit à la télévision. Le travail parvient à faire assez pour se faire remarquer. Mais il est prometteur car il est enraciné dans une prémisse claire de la raison pour laquelle il existe et les gens devraient s’y mettre.

Amazon | Grande fête indienne | Grands héros indiens

Un autre film de Diwali qui fait du bien, mais qui est extrêmement bien fait. A l’occasion de la semaine des soldes, ça fait plaisir de voir la marque e-com prendre le temps de remercier les personnes qui font que la magie opère.

iPhone 13 | Détendez-vous, c’est un iPhone

Cela a été mis en ligne en septembre et a été repéré à la télévision lors de la Coupe du monde masculine T20. Je ne sais pas si le téléphone est à quelques échelons au-dessus de son prédécesseur, mais la communication l’est certainement.

Dabur Chyawanprash | Saluer la force de Mala Pal

Dabur nous apporte encore une autre belle histoire, celle-ci célébrant la force intérieure d’un sculpteur, présenté comme l’une des premières femmes de sa partie du monde à entrer et à exceller dans le domaine. Ça fait plaisir de voir des marques nous raconter des histoires dans le respect des fêtes et des saveurs régionales. Nous sommes plus riches grâce à eux.

OPPO | #TrouverLumière | #LightUpNewBeginnings

C’est la fête de la lumière. Et c’est encore une autre célébration de l’esprit de ce festival, exécuté sans compromis. Ni plus ni moins.

(Organisé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online. Pour présenter des campagnes ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in.)

Lire aussi : Dhani lance une nouvelle campagne avec Ayushmann Khurrana

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.