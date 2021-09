travail qui parle | Revues d’annonces | 18 au 23 septembre 2021

in

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Manyavar Mohey | Tradition Wahi Soch Nayi | #KanyaMaan

Il y a donc encore une polémique autour d’une annonce ! Cette fois, pour qu’Alia fasse un pitch pour #KanyaMaan à la place de #KanyaMaan, pour Mohey de Manyavar. Je regarderais les changements positifs pour lesquels elle se bat. Dans toutes les religions, en Inde, ce que nous avons traditionnellement suivi en tant que système est que la fille déménage chez sa belle-famille ou au moins loin de sa maison paternelle. À travers les langues, on a entendu différentes formes de « Elle doit un jour aller dans une autre maison ». Cela n’a jamais semblé juste et, par conséquent, le pitch #KanyaMaan résonne.

WhatsApp | Voir une fois | Aller de l’avant

La marque semble avoir fourni un « cas d’utilisation » raffiné pour la nouvelle offre de produits. L’histoire du jeune couple sensé et mature qui évolue est chaleureuse mais réelle. Les situations sont crédibles et à chaque instant le spectateur espère peut-être des retrouvailles. Mais c’était la fin parfaite pour l’offre ‘View Once’.

Camion et bus Mahindra | Furio 7 | #DoubleGarantie

Bien avant que Van Damme ne fasse un « Epic Split » au sommet de deux camions Volvo, notre homme Ajay Devgn a fait quelque chose comme ça sur des vélos à Bollywood. Mahindra s’appuie sur cette association pour le mettre au sommet de deux de ses camions Furio 7 et communiquer une double garantie – sur le kilométrage et la valeur de revente. Fait intelligemment.

Pneus CEAT | Basculer vers SecuraDrive | Criquet

Certaines marques offrent systématiquement un travail créatif de qualité supérieure dans leurs catégories et CEAT doit figurer parmi celles-ci. C’est une excellente utilisation de l’étoile et un pivot intelligent et positif autour du comportement humain pour monter le pneu. A la fin de la journée, les routes sont encore pleines d’idiots. J’attends avec impatience les autres spots de cette campagne.

CRÉD | Idéal pour le bien | Neeraj Chopra

On a beaucoup parlé des talents d’acteur de Neeraj Chopra, je m’abstiendrai donc d’ajouter mes deux morceaux. La marque continue de prouver qu’il est possible de se démarquer de manière cohérente en utilisant différemment les étoiles. Dans ce cas, c’était quelqu’un qui venait de faire la fierté du pays, pas une star établie du cricket ou de Bollywood. C’est aussi des trucs de comédie chic de la meilleure variété – la fouille sur le directeur de la marque, le journal, le gros Bollywood… le génie. La capacité de relations publiques de ces campagnes et donc le retour sur investissement du CRED ? Inestimable.

Google | #BolneSeSabHoga (septembre 2021)

Deux suites très dignes du premier film de la série #BolneSeSabHoga sont sorties en septembre, mettant également en vedette l’acteur Gajraj Rao. Les situations sont relatables et la ligne colle. Quelle meilleure façon d’articuler un argumentaire de recherche vocale que celle-ci ?

Swiggy | Instamart Swiggy | Le sel

Quand j’ai vu cela pendant l’IPL, j’ai pensé que Swiggy l’avait encore une fois sorti du parc. Mais cela provient d’un menu totalement différent et dans une catégorie différente. Les seules similitudes ici avec le travail inoubliable de l’application de livraison de nourriture sont l’âge du protagoniste et un client courageux qui choisit énervé sur la sécurité. Faire une fouille à «Aapki dentifrice principal namak hai» était un coup de maître d’une idée. Le rappel de cette campagne est transmis sans effort par le journaliste de télévision en maraude (et sans direction). Swiggy Instamart livre.

Khatabook | Docteur Dhande Ka | Mouvement de perte | Dépendalytis

Un jeune (plus) fan de thala de Chennai avec qui j’ai parlé s’est demandé pourquoi Dhoni s’autorisait à figurer dans toutes sortes de «rôles de joker». Je suppose que c’est parce qu’il est un sport. Cela mis à part, le plus important pour nous est de déterminer si cela fonctionne pour la marque. ‘Dhande Ka Doctor’ devrait sonner une cloche dans la tête des petits commerçants auxquels il s’adresse. Ce médecin se manifestant sous le nom de Dhoni, faisant une entrée fringante, ne devrait pas nuire au souvenir.

upGrad | Avancez rapidement votre carrière

L’idée de devenir le patron de vos pairs avec un cours en ligne devient intéressante lorsque ce patron se trouve être la seule femme dans le cadre. Ajoutez quelques-uns de ses coéquipiers masculins présomptueux et cela devient plus intéressant. Le traitement évite consciemment d’insister sur les rôles de genre tout en faisant valoir son point de vue. Les films de suivi sont également nuancés. La camaraderie facile entre la nouvelle patronne et ses « amis » le fait ressortir, tout en permettant à la marque de préciser son avantage.

Tranche | Rien de tel qu’une carte de crédit | Très rapide

Impressionnant; proposition unique a été livré en faisant bon usage de seulement 15 secondes. Cela dit, il n’y a pas grand-chose à savoir sur le produit. Je suppose qu’il y a d’autres films à venir.

Britannia 50 50 | Potazos | Aakhri Khwaish

Ce n’est peut-être pas une idée qui semble radicalement nouvelle, mais avec le bon investissement dans la production et des talents de premier ordre à l’écran, cela fait plutôt bien le travail. Cela rend certainement curieux le produit.

HP | HPCreatorsGarage.com | Kuch Karne Ka

Chanson entraînante et vidéo intéressante, mettant en vedette des créateurs que les futurs créateurs admireront. L’initiative HPCreatorsGarage.com pour laquelle la vidéo a été réalisée est parfaite. La façon dont la marque construit cette communauté au-delà des opportunités d’apprentissage et de mentorat déterminera l’impact réel du début prometteur de cette campagne.

