travail qui parle | Revues d’annonces | 18 au 25 août 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine

Par Gokul Krishnamoorthy

Bijoutiers Bhima & Brother | Ponnonam Vanthe (Malayalam)

Vous n’avez pas besoin de comprendre un mot de malayalam pour vous perdre dans le monde magnifique de ces enfants, alimenté par la bande-son apaisante. La magie du film a été déployée avec un effet révélateur pour capturer la beauté du Kerala, saluant l’esprit festif d’Onam.

Facebook | #PlusEnsemble | Rugissez ensemble (malayalam)

On pourrait soutenir que le travail d’Onam n’a pas l’attrait émotionnel des films précédents. Mais Facebook livre un film remarquable pour un autre festival, après nous avoir épatés pour Diwali et Ramzan. Devenant régionale pour Onam, la marque parvient à rester le moteur de l’intrigue. L’utilisation systématique de vidéos plus longues aide la marque à créer sa propre école de narration.

Thé Tata | Kannan Devan | L’esprit unique des malayalees (malayalam)

Le film emmène à nouveau le mastodonte Tata Tea spécifique à la région au Kerala. Mais cette fois, c’est avec Onam. Le festival en lui-même est unique pour les habitants du Kerala. La marque a ajouté la couche du nuage Covid et a choisi de célébrer l’esprit irrépressible avec lequel les Malayalis célèbrent le festival. Au final, la marque se joint à la fête, sans paraître imposante ni intrusive.

Banque de l’Axe | #PauseTheBargain | Saudebaazi Ko Time Please

Vous ne vous attendez généralement pas à ce genre de travail pour le jour de l’indépendance. Faire la chronique des changements survenus depuis l’indépendance et se concentrer sur la seule habitude qui n’a pas changé chez les Indiens – celle du marchandage – est une excellente idée. L’exécution et la bande-son élèvent le film. La marque utilise l’idée pour promouvoir son message cohérent exhortant le soutien aux petits commerçants.

CaratLane | Offrez les meilleurs cadeaux de tous les temps

Un éventail de modèles au choix ; ceux qui épateront votre bien-aimé. C’est un plat à emporter. L’autre est que la marque propose un essai gratuit à domicile. Ceux-ci sont transmis de manière intéressante à travers la lutte légère d’un homme choisissant des cadeaux pour sa femme, avant que son ami ne recommande CaratLane.

Tata Santé | #SochMatPoochLe

La série de quatre spots simples emprunte la voie de l’humour pour faire passer le message. La perspicacité sonne vrai parce que l’auto-évaluation et la deuxième estimation n’aident pas. Habillée d’humour, en évoquant les tumeurs, les accidents vasculaires cérébraux et leurs semblables, la campagne nous dit aussi qu’il pourrait s’agir de quelque chose de grave. Alors, en cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Entrez Tata Santé.

Voitures24 | Pare-chocs d’Onam (malayalam)

Un détournement très simple du festival d’Onam utilisant les images et les sons qui lui sont associés, présentant Cars24 comme le « pare-chocs d’Onam », fonctionne. L’approche permet à la marque de se démarquer parmi les campagnes Onam prévisibles. L’ambassadeur aux mégaphones devrait faire penser à Cars24 pendant les fêtes de fin d’année.

Ola Électrique | Ola S1 | Régulateur de vitesse dans un scooter

Nous avons donc ici le rappeur Raftaar en mode croisière. Très intelligemment joué par Ola Electric. Les paroles s’attaquent à ceux qui se précipitent sur des machines méchantes et poussent la fonction de mode croisière de l’Ola S1. La bande son se synchronise parfaitement.

Sports d’étoiles | Vivo IPL 2021 | #AsliPictureAbhiBaakiHai

L’IPL revient donc pour les 31 matchs restants de l’édition 2021. L’annonce de son retour dans un avatar filmé est MS Dhoni, loin du moine qui figurait dans les promos du début de la saison. Cela a peut-être ses racines dans #AsliPictureAbhiBaakiHai. Tant la ligne que la mise en scène font l’affaire.

Communautés de Colombie-Pacifique | #RépondreDontRejeter

Est-ce une campagne qui va bouleverser les jurys de prix ? Je ne pense pas. Mais est-ce un vrai problème abordé sérieusement ? Absolument. L’idée est solide, la réalisation correcte. Le film avec Boman Irani compense en partie le manque de personnes à l’écran dans le film principal. Les faits racontent l’histoire et le message est clairement articulé dans #ReplyDontReject.

