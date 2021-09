travail qui parle | Revues d’annonces | 19 au 30 septembre 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

JK Super Ciment | Yeh Yaarana Pucca Hai

Nous avons raté ce bel ouvrage qui a été mis en ligne à la mi-août 2021. La marque venait de terminer la construction de rampes dans plus de 200 écoles en une seule journée au Rajasthan. Épeler cela avec le besoin de rampes aurait été ennuyeux. Au lieu de cela, il a créé cette belle histoire de jeunes enfants qui se regroupent pour construire une rampe dans leur école, afin que leur champion de cyclisme blessé puisse les rejoindre bientôt. Cette histoire semble réelle car c’est un enfant qui est momentanément incapable d’accéder à un espace et ses amis lui manquent. A se demander… Lorsqu’une personne en situation de handicap permanent n’a pas accès à un espace, est-ce qu’on l’accepte davantage ?

Maruti Suzuki | #KamSeKaamBanega

Au bout d’un moment, nous voyons des endroits amusants pour les voitures. Le #KitnaDetiHai original de Maruti doit être classé parmi les propositions les plus directes et les plus percutantes de la catégorie. Voici une tentative de récupérer cela, mais différemment. La voie de l’humour fonctionne dans une certaine mesure et les éléments de contenu de marque pendant l’IPL conviennent parfaitement.

Coinswitch Kuber | #KuchTohBadega

L’humour exagéré dans deux endroits très bien exécutés fait le travail pour l’échange de crypto. L’avertissement donne l’impression que c’est une publicité pour les fonds communs de placement du vieux monde. Sahi hai.

Sports d’étoiles | Coupe du Monde T20 Hommes 2021 | #LiveLeJeu

L’énergie de l’hymne est de mise pour les prochains matchs de la Coupe du monde T20 masculine. La piste monte bien d’un départ détendu en Jamaïque à un rythme régulier et palpitant. J’ai continué à espérer des mots qui ajouteraient un sens à l’hymne au-delà de #LiveTheGame et #LoveTheGame. Mais ceux-ci devraient suffire à cet effet.

Nutrition BigMuscles | #PerformanceHiPehchaan

L’intensité de ce film fait plus que justice à la catégorie qu’il sert. Cette facette de la star n’a pas été présentée dans trop de publicités, ajoutant à la fraîcheur.

Cartes Uni | L’arme ultime

Des scénarios dramatiques bien exécutés aident à positionner le produit comme « l’arme ultime » contre les paiements.

macho | Sporto | #ToingHai

La marque ne s’appelle pas Amul Macho et le spot est loin de l’œuvre originale « Toing Hai ». Mais c’est agréable de voir la marque essayer de récupérer cet espace, même si elle est poussée par la concurrence.

Séjour gratuit | C’est juste une période | Fête des filles (2021)

“C’est juste une période” était un travail évocateur qui nous a frappé en mai 2020, pour la Journée de l’hygiène menstruelle (voir le travail ici). Cette année, pour la fête des filles, la marque a imaginé cet ensemble d’entretiens entre pères et filles. La situation reflète la réalité d’aujourd’hui et cherche à inaugurer le changement que nous devons voir.

ICICI Lombard | Journée mondiale du cœur 2021 | Analyse des calories

Le produit est gagnant (s’il fonctionne bien) et la publicité lui rend justice. Des films intelligemment visualisés livrent le message sérieux avec une pincée d’humour.

Spotify | ACP Gautam | Sach Ki Talaash

Ce n’est pas souvent que vous vous laissez entraîner dans une histoire à voix haute, mais cela gère plutôt bien le travail, pensai-je. Captivant du mot ‘go’ jusqu’à la fin.

Miel Bio Dabur | Les rois du miel

Dabur poursuit sa recherche d’histoires pertinentes pour ses marques et en raconte une autre de manière convaincante. Cet hommage aux « Rois du miel » s’harmonise parfaitement avec son offre de miel biologique.

Dhara | Journée mondiale du cœur 2021 | Khayal Sabko Rakhna Hai

La statistique lancée vers la fin a été un peu un choc, bien que l’on sache de manière anecdotique que beaucoup de jeunes font des crises cardiaques. Si cette étoile est bien vraie, il est parfaitement logique de demander aux jeunes de se faire contrôler. Lorsque vous devez proposer quelque chose de nouveau chaque année, vous finissez par dénicher des tendances. Et celui-ci était bien fait.

JKCement WallMaxX | Sciences de l’ART

Quel personnage ! Vous devez créer quelqu’un comme lui pour réussir quelque chose comme ça. Le jeu d’acronymes avec ART ajoute à la brillance.

Moov Fort | Zindagi Ke Beech Dard Na Aaye

Quel changement rafraîchissant par rapport à l’image durable de la dame souffrant de maux de dos après avoir fait beaucoup de travaux ménagers ! Un signe bienvenu des temps.

