travail qui parle | Revues d’annonces | 2 au 8 juin 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine

Par Gokul Krishnamoorthy

Sony Sports Inde | Bachchon Ki Toh Bhagwaan Bhi Sunta Hai | #Guérir l’Inde

Bien que raconté à travers les points de vue des enfants, le film résonnera dans tous les groupes d’âge. Ce qui le distingue, c’est cette pensée unique et très indienne de « Bachchon Ki Toh Bhagwaan Bhi Sunta Hai ». Espérons que ces prières soient entendues.

Rapido | Zaroori Hai Kya ?

Nous avons tous une excuse. Certains pour ne pas se masquer correctement, certains pour sortir, certains pour prendre l’avion, certains pour rattraper les voisins. Voici un agrégateur de vélos-taxi et une application de logistique demandant aux gens de considérer si quelque chose est vraiment nécessaire, nous rappelant que nous devons encore nous remettre complètement de la pandémie de Covid19. Un attrait de catégorie qui devrait piquer la conscience du téléspectateur.

Pharmacie de l’humanité | #MaskMyIndia

Celui-ci est un peu plus dans votre visage et son impact reste. Le protagoniste, un médecin, envoie un autre appel au réveil à un public fatigué de Covid. Ceci, tout en nous rappelant que si quelqu’un doit se plaindre, ce sont les soignants de première ligne.

Premier League mobile | MPL | #AapkaGameMilega | Homme mauvais

Après que le détective Daya ait ouvert les portes pour faire une entrée, le « Badman » de Bollywood emboîte le pas en mettant en évidence son « jeu » signature. Il devait y avoir une suite. Il doit y avoir plus de personnages à venir pour dire aux téléspectateurs de trouver leur jeu sur MPL.

Laboratoires Pathkind | #HumFarkNahiKarte

Parfois, lorsque vous voyez un film comme celui-ci, après la chaude rémanence vient la question : pourquoi cette marque a-t-elle dû faire cela ? Quelle est la catégorie connect? Mankind Pharma rester dans la zone des médecins et des soins de santé est parfaitement compréhensible. Idem avec Prega News et la maternité. Celui-ci du groupe avait également un message clair : les soins de santé (dans ce cas les diagnostics) ne devraient pas discriminer. J’ai vérifié avec des amis de la fraternité médicale. Sans surprise, avec le recul, il existe des segments de la société comme les transgenres qui hésitent à se prévaloir de certains services par crainte d’être rejetés. Pathkind Labs dit non à la discrimination, car la maladie ne le fait pas. Bien dit.

Airtel | Le nouveau choix de l’Inde

La marque a réalisé ce qu’elle a réalisé contre vents et marées. Il est maintenant temps de faire une déclaration. Avec tout le monde et le visage qui a tout déclenché. C’est un message important, mais qui est plutôt difficile à rendre intéressant. D’une manière ou d’une autre, les fabricants réussissent l’exploit.

Licieux | Pour l’amour de la viande

Voir Anil Kapoor dans la cuisine rappelle un spot Spotify. Mais les scripts l’aident à laisser sa signature ici avec une touche Licious. Dans tous les cas, une marque de viande exige davantage sa présence en cuisine. Lorsque vous êtes si plein de vie, vous pouvez tout aimer avec entrain, que ce soit la musique ou la viande.

Pizza de l’Ovenstory | La pizza hors du commun

Deux des spots se distinguent par les propositions de produits. Le problème du « jeûne végétarien en semaine » est un problème qui irrite beaucoup dans la plupart des ménages indiens. Les restes de croûtes sont un autre point douloureux. La publicité promet des solutions aux deux. Espérons que la pizza livre.

