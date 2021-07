travail qui parle | Revues d’annonces | 21 au 27 juillet 2021

in

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Fonds commun de placement Tata | Fonds du cycle économique de Tata | Khud Pe Vishwas

Le père d’une jeune fille semble désespéré de lui faire apprendre à jouer d’un instrument à vent. Elle essaie, mais ça ne semble pas être son truc. Pourtant, il persiste. On apprend vers la fin que tout ce qui l’intéressait, c’était qu’elle fasse un « exercice musical ». Le gain se présente sous la forme d’une amélioration de la capacité pulmonaire. « La confiance en soi se trouve chez ceux qui pensent à l’avenir » est le message, délivré alors que le père rayonnant apprend la bonne nouvelle de son médecin. Le nouveau fonds promet d’investir votre argent tout en suivant cette approche de planification. La catégorie propose de temps en temps un travail rafraîchissant.

BYJU’S | #HonneurLeurSacrifice

Nous avons donc une autre journée marquante à célébrer, qui est la fête des parents. J’ai appris après avoir vu ce film qu’il est célébré le quatrième dimanche de juillet. Quand on célèbre la fête des pères et la fête des mères, pourquoi pas une fête des parents ? Venir au film célébrant la journée – le travail est parfaitement dans l’arc pour la catégorie apprentissage. Une opportunité d’impliquer à la fois les parents et les enfants n’a pas été perdue ici – les deux groupes de personnes de base qui comptent.

Zivamé | Dekho Maine Kya Kiya | Céder aux désirs intérieurs

Des femmes étant elles-mêmes, ou dans l’articulation de la marque, qui cèdent à leurs désirs intérieurs, donnent le ton vibrant de ce film. Leurs indulgences enjouées prennent vie à l’écran et une grande partie de l’esprit déteint sur le spectateur de l’autre côté. Leur source de confiance ne se dérobe pas, donnant également à la marque suffisamment de temps à l’écran.

Conseil mondial de l’or | #YouAreGold

L’intrigue est tirée directement d’aujourd’hui et la tournure de l’histoire est assez délicieuse. C’est une proposition, mais pas le genre auquel on est habitué avec les publicités sur les anneaux. Même son destinataire est surpris.

DisneyPlus Hotstar | Maître du crime Gogo | Kuch Toh Lootke Jaaonga

Il n’y a jamais eu de phase dans la vie où je regardais un film sur deux – certainement pas des films hindis. Mais de nombreux Indiens du Sud qui ont grandi avec des tarifs très différents se souviendront également du fou du Crime Master Gogo. J’ai lu quelque part après avoir vu cette promo que le personnage a été recréé pour un nouveau spectacle. Utiliser la même chose pour une promo avec ‘Kuch toh lootke jaaonga’ était un coup de maître. J’ai testé la promo sur quelqu’un de beaucoup plus jeune qui n’avait aucune idée du personnage – cela semblait tout aussi bien fonctionner.

21jours indésirables | #UnwantedGyaanSeSavdhaan

Chanter pour faire passer le message s’est déjà produit et cela se reproduit ici, de manière assez engageante. C’est bien d’aborder un sujet délicat avec une pincée d’humour.

Rapido | #NoStressSawari

La visualisation intelligente des points faibles des modes de transport publics vous amuse avant que la marque ne puisse nous conduire à la solution – l’application de partage de vélos Rapido. Quiconque a été dans un bus, un train ou un rick partagé s’identifiera à cela. Et c’est précisément le public auquel la marque s’adresse.

Vi | Naam Ka Nahin Kaam Ka Illimité

Permettre aux clients d’utiliser leurs données inutilisées le week-end semble être une chose utile à faire. (Je suppose que le pack de données de minuit résout également certains problèmes bien que je ne puisse pas tout à fait le comprendre.) Grand choix d’acteur pour transmettre les messages et des performances tout aussi professionnelles à ses côtés.

Welspun | Relooking de sol en moins d’une journée

Encore une fois, une proposition de produit livrée à l’aide d’un protagoniste célèbre, un personnage imposant en plus. Travail intelligent avec le script pour le garder intéressant.

Groupe JSW | #RuknaNahiHai | Tokyo 2021

L’œuvre originale de #RuknaNahiHai de 2016 (Jeux olympiques de Rio)

JSW revisite son thème de Rio, #RuknaNahiHai, et le sponsor officiel du contingent indien de Tokyo parvient à capturer la détermination des athlètes qui ont eu plus de temps à attendre les Jeux – et donc à s’entraîner. Bien qu’il y ait beaucoup de travail lié aux Jeux olympiques avec la pandémie en toile de fond, cela apporte un nouveau récit. Il est également très pertinent, venant comme il le fait dans la voix de l’athlète.

