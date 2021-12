travail qui parle | Revues d’annonces | 21 au 31 décembre 2021

Des marques qui se démarquent : McDonald’s, Netflix, Wakefit, Fastrack, Doritos, Domino’s, Good Day, Burger King, Winkies, ACKO, Hamdard, Nykaa, Sony Sports, Amazon Pay, BPCL.

Par Gokul Krishnamoorthy

McDonald’s | EatQual | Nous sommes les mêmes

L’empathie que le petit garçon éprouve pour un ami handicapé ne manquera pas de faire fondre quelques cœurs. McDonald’s a quelque chose de fantastique avec EatQual et il faudra une communication comme celle-ci pour rendre justice à l’initiative.

Netflix Inde | #NetflixPourTous

Cela doit être considéré comme un moyen original de dire qu’il y en a pour tous les goûts sur Netflix. Très divertissant tout en étant enraciné dans une véritable perspicacité, le film vous fait admirer la présence d’esprit de la jeune femme intelligente – et des personnes qui ont écrit son rôle.

Wakefit | confession d’un employé de la FMH | #AbheOmicron

C’est une marque qui a été construite sur des morceaux solides de contenu coupé. Nous en obtenons un de plus ici, correspondant à l’état d’esprit actuel de la nation. Cela aide qu’il soit également livré avec aplomb.

Fastrack | #YouDoYou | #DressItYourWay

Avant-gardiste, funky, individualiste avec une attitude « Je suis qui je suis »… toutes les choses qui auraient fait partie du brief parviennent au spectateur à travers les protagonistes, leurs mouvements et la musique pour définir le code #DressItYourWay. Les sacs Fastrack sont arrivés, avec style.

Doritos | Un numéro à retenir

Crunch livré avec un coup de poing, quelques coups sûrs et un raté délibéré. Une belle intrigue fraîche autour de l’échange de nombres utilisant le score de chaque balle est rehaussée par d’excellentes performances. Doritos marque.

Domino’s | #MerrierEnsemble

Une autre histoire réconfortante trouve son chemin sur les écrans cette fin d’année ici. Celui-ci parvient à placer le produit au cœur de l’intrigue ancrée dans la vérité humaine de la célébration au milieu de la séparation des êtres chers. Et celui qui livre une autre vérité humaine, que le festival est #MerrierTogether.

Britannia Bonne journée | Kayi sourit Nayi sourit

Alors quelle est l’importance des contours d’un sourire sur un biscuit ? Pas trop important, pourrait-on penser, à moins que vous ne les sentiez pour savoir de quel cookie il s’agit – comme le ferait une personne sans vision. Quand vous le regardez de cette façon, c’est un petit bijou d’idée pour ramener à la maison un message « nouveaux sourires » sur les cookies – avec de vrais sourires entre amis.

Burger King | #SoberWhopper

La marque parvient parfaitement à continuer et à posséder un trouble commun de la célébration du Nouvel An. Et il le fait même sans rien promettre dans le produit spécifique au traitement de la maladie. Ce que cette campagne fera, c’est d’impliquer les gens avec la marque lors de leurs célébrations du Nouvel An via les médias sociaux.

Clin d’oeil | Noël | À ceux qui ont souffert et à ceux qui les ont aidés

Ce film d’animation regorge de contexte, de réflexion et de traitement pour offrir de la chaleur en ce Noël. La preuve qu’on peut toujours faire de la magie sans faire pleurer les gens. Dans ce cas, ils font aussi sourire.

Assurance ACKO | La route des surdoués

C’est merveilleux de voir une marque entrer dans le vif du sujet avec un partenaire dévoué à une cause. On espère que plus de marques emboîteront le pas, notamment sur cette question universelle (en Inde). Le film capturant l’initiative fait le travail pour Noël.

Hamdard Badam Shirin | Aisi Shine Jaise Kisi Ki Na Ho

L’idée de deux facettes radicalement différentes de la personne est agréable et a également été bien capturée. « Shine » comme la proposition transparaît dans les deux avatars du protagoniste. Bien que l’on puisse affirmer que la double manifestation de la brillance n’est pas intrinsèque à la marque, elle aide certainement la communication de la marque à se démarquer.

Nykaa | #BeTheSanta | Offrez un moment de joie

Nous avons vu la « surprise festive » dans le passé, mais cela gère une nouvelle intrigue avec des personnages auxquels on peut s’identifier. Le couple avec l’enfant est le moyen idéal pour faire comprendre que « les meilleurs cadeaux sont ceux dont nous ne savions pas avoir besoin ».

Sony Pictures Sports Network (SPSN) | Premier Volleyball Jahaan, Public Wahaan

Une autre ligue sportive apporte avec elle un autre film évocateur, celui qui touchera une corde sensible chez ceux qui aiment le jeu. La bande-son et l’exécution placent cette promotion de la ligue de volleyball sur un pied d’égalité avec ses pairs dans les ligues sportives plus établies. Le message selon lequel « le public sera là où se déroule l’action de volleyball » semble un peu optimiste, mais donnons-le à David pour avoir frappé au-dessus de son poids.

Amazon Pay | Vous l’aviez, vous ne le saviez pas

Des spots amusants qui semblent sortir tout droit de la tête du planificateur : « Vous l’aviez, vous ne le saviez tout simplement pas. » La continuité de certains acteurs des récents films à haut décibel de la marque aide.

BPCL | Pétrole de Bharat | De petits pas pour un avenir meilleur

Noël est le moment des cadeaux. Et qu’est-ce qu’un bon cadeau à offrir à vos enfants ? De petits pas pour une planète meilleure et donc un avenir meilleur pour eux, suggère le petro major. L’approche semble être un grand pas pour la communication PSU.

(Organisé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online. Pour présenter des campagnes ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in / gokul.campaign@gmail.com.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.