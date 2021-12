travail qui parle | Revues d’annonces | 22 au 30 novembre 2021

Par Gokul Krishnamoorthy

Tanishq | #QuandItRingsTrue | #MariageConversations

À son arrivée en mars 2021, le premier spot #WhenItRingsTrue a exploré un nouvel espace dans les relations avec honnêteté, s’éloignant légèrement de la zone de confort de la catégorie. #MarriageConversations est une suite appropriée à ce travail de rupture. Les

les conversations sont franches, le résultat est évident. Le passage des « conversations de mariage » aux « conversations de mariage » est maintenant terminé.

Propriétés de Godrej | #EverydayJoys

Ce n’est pas très souvent que nous voyons une campagne de coupe dans l’immobilier. La nature largement régionale de l’entreprise tend à l’orienter vers la presse écrite et les films en langue locale. Mais en voici un qui célèbre les petites choses que nous vivons à la maison et qui apportent de grandes joies simples qui signifient le monde. Les instances sont toutes des expériences relatables et uniques à la maison. L’exécution ramène le message à la maison.

Champs de bataille Mobile Inde | #JeuResponsable

Il est difficile de ne pas applaudir les créateurs pour avoir réussi cela avec style. L’obsession du jeu est habilement abordée avec humour. Le message est très pertinent. Mission accomplie.

Magicpin | Epargne Bachchon Ka Khel Nahin

La tendance à la hausse des parodies et des fouilles est incontournable dans la publicité indienne. Magicpin, qui n’est pas étranger au genre, a récidivé. Cette fois-ci, l’approche des enfants en tant qu’adultes de Flipkart obtient un dénigrement ironique, alors que Magicpin exhorte les gens à faire leurs achats dans les magasins physiques.

Vijay Raaz livre.

MFine | Tests de laboratoire à la maison

Swiggy l’a rendu célèbre. Désormais, d’autres marques profitent non seulement de sa popularité, mais s’appuient également sur l’arc de l’histoire et son personnage qui ont été établis. MFine continue là où Swiggy s’est arrêté. Je me demande s’il y a une collaboration qui se passe dans les coulisses. S’il y en a, le consommateur ne le voit pas. Il sera intéressant de voir ce que Swiggy fera ensuite si et quand « Oncle » revient.

Centre frais | #BonjourWaliMint | Parda

Centrez à nouveau les délices frais avec un point léger et aéré centré autour du premier « Bonjour ». Lorsque vous engagez des cinéastes d’élite pour créer de la magie à l’écran, cela se voit. De la bande originale aux performances, c’est le meilleur travail de dessin.

Olx Autos | Aap Ki Car Ka Meilleur Prix

Habituellement, il y a une pression pour s’assurer que le message clé n’est pas perdu en essayant d’engager le spectateur de manière créative. Voici un geste intelligent pour faire du message clé lui-même le point d’engagement. Tout reposait sur l’exécution après cela.

Goibibo | Offres de vol quotidiennes | Apne Rule Toh Vasool Complet

« Paisa vasool » était le message et cela passe par deux endroits, mettant en vedette des gens allant à l’extrême pour en avoir pour leur argent.

Bonnes vibrations | #GlowKaMissingPiece

On voit rarement autre chose que le pitch d’un modèle à la peau incomparable dans cette catégorie, c’est donc assez différent. ‘La pièce manquante pour votre peau éclatante’ est une bouffée d’air frais.

Casio Inde | 25 Salon Ka Saath

Cela a été conçu pour rendre certains d’entre nous nostalgiques. La marque a le droit de nous rappeler son rôle dans nos vies. Espérons que cela fera bientôt une rentrée sous une forme ou une autre.

FaireMonVoyage | 100 pièces de remboursement | #JoHogaWowHoga

Ce couple travaille pour la marque depuis ce qui semble être une éternité maintenant. C’est incroyable comment ils parviennent à garder la caractérisation intéressante.

Stonex | Le vrai éclat est intemporel

La proposition est simple. La façon dont il a pris vie est plus grand que nature. Cela peut ne pas gagner de prix pour l’idéation ou l’exécution, mais aide la marque à le faire valoir.

Flipkart | Capitale de la mode indienne Ka

Flipkart fait tout ce qu’il faut pour consolider sa position choisie de «capitale de la mode de l’Inde», aidé en grande partie par la puissance des stars. L’approche vous fait réaliser que la bataille dans certaines catégories comme la mode est très active, pour éloigner les clients du commerce hors ligne.

Skoré | #GetNaughtier

On comprend qu’il y a des défis dans la catégorie et il faut être subtil à ce sujet. On se demande si le courage de promouvoir la catégorie aurait pu être soutenu par une meilleure finition. Cela dit, bravo à la marque pour avoir caché les produits à l’écran. Joh dikhega, woh bikhega.

(Créé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online. Pour présenter des campagnes ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in / gokul.campaign@gmail.com.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.